アメリカのトランプ大統領は14日、イラン軍の攻撃などで事実上の封鎖状態にある原油輸送の要衝、ホルムズ海峡の安全な航行に向けて、日本などに艦船を派遣するよう要望しました。

トランプ大統領は14日、自身のSNSへの投稿で「ホルムズ海峡封鎖の試みによって影響を受ける国々は、海峡の通行を確保し安全を守るため、アメリカと連携して軍艦を派遣することになるだろう」と述べました。

その上で、日本や韓国などを名指しして「艦船を派遣しホルムズ海峡への脅威を排除してくれることを期待する」と述べました。

トランプ氏は、その後の投稿でも「ホルムズ海峡を通じて石油を受け取っている各国は、航路の安全を確保しなければならない」と重ねて強調しています。

トランプ氏は想定される任務は明示していませんが、トランプ政権のベッセント財務長官は12日にタンカーなど民間船がホルムズ海峡を通過する際、アメリカ軍が有志国とともに護衛する構想を明らかにしています。

一方、高市首相はこれまでホルムズ海峡への自衛隊の派遣については「何ら決まっていない」と述べているほか、日本政府内では慎重な意見が大勢を占めています。ただ、高市首相は19日にトランプ大統領との首脳会談を予定しており、この場で直接要求され、判断を迫られる可能性もあります。