春はスギやヒノキなど、花粉の飛散がピークを迎える季節です。花粉症に悩む人が増える一方、犬や猫などのペットにも花粉を原因とした“かゆみ”などの症状が出ることがあります。動物病院の獣医師に、ペットの花粉症について聞きました。

ウェザーニュースによると今年の花粉の飛散量は、過去10年の平均と比べて約3割多く、去年と比べて多くなると予想されています。

鼻水やくしゃみ、目のかゆみなど、人にとっても辛い花粉症。

実は、犬や猫などのペットにも症状が出ることがあります。

愛知県あま市にある「あま動物病院」の関悠佑院長に、犬猫の花粉症について聞くと――

「犬や猫でも、スギなどの花粉がきっかけでアレルギー反応が起き、花粉症のような症状が出ることがあります。人の花粉症ほど頻度は高くなく、犬では『アトピー性皮膚炎』の一部として、花粉の季節に悪化するケースが見られます」(あま動物病院 関悠佑 院長)

主な症状として、基本的に以下の症状が当てはまります。

【犬】

・皮膚のかゆみ（顔・耳・足先・わき・お腹などをかく／なめる）

・皮膚の赤み、湿疹、かくことによる脱毛

・耳のかゆみ、赤み、耳あかの増加

【猫】

・皮膚のかゆみ、なめ壊し、脱毛

・くしゃみ、鼻水

・咳やゼイゼイするなど喘息のような呼吸器症状

犬や猫の花粉症は、皮膚症状として出ることが多い

犬や猫の花粉症は、人のように鼻水やくしゃみが中心ではなく、“アトピー性皮膚炎の一部”のような皮膚症状として出ることが多いため、花粉だけを原因とした「花粉症」と断定する診断は難しいそう。

「犬や猫の花粉症は人のように単独で確定診断するのが難しく、他のアレルギーや皮膚疾患も含めて総合的な判断が必要です。毎年の季節性や症状の経過から『花粉の関与が疑われる』と考えて対応しています」(関院長)

診察では、ダニや食物アレルギー、感染症など他の原因も含めて総合的に判断し、「毎年、花粉飛散期に一致して症状が出るか」が重要な手がかりになると関院長は言います。

「実際に当院に来院された例として、柴犬で、花粉の飛散時期に合わせて毎年症状が悪化する子がいます。症状としては皮膚や耳の強いかゆみ、皮膚の赤み、かき壊しによる脱毛などが見られ、特にこの時期に悪化するため、花粉の影響によるアレルギー反応が関与している可能性が高いと考えています」(関院長)

あま動物病院では、今年に入ってから花粉症が疑われると診断し対応した犬が2匹いて、いずれもアトピー性皮膚炎として治療を行い、現在は症状が落ち着いているということです。

ペットの花粉症が人に与える影響は？

ペットが花粉症になった際、近くにいる飼い主など、人に与える影響はあるのでしょうか。

「花粉症は、花粉に対する体の過敏反応(アレルギー)なので、皮膚に触れたからといって人にうつる病気ではありません。ただし注意点として、ペットがかゆみでかき壊している場合、皮膚に細菌やマラセチア(酵母菌)などの二次感染を併発していることがあります。これらも通常は人に感染するものではないですが、傷口に触れてしまったり、免疫が弱い人は皮膚トラブルの原因になる可能性もあるため、触ったあとは手洗いしてもらうと安心です」(関院長)

犬猫の毛や体表に付着した花粉が室内に持ち込まれ、飼い主自身の花粉症の症状が悪化する可能性があります。

室内に花粉を持ち込まないための対策として、散歩後に体や足先を濡れタオルやペット用ウェットシートなどで拭いたり、洗い流すようにしましょう。

さらに、飼い主自身も帰宅時は衣服などに付着した花粉をできるだけ落とすことや、空気清浄機を活用するなど、室内に花粉を持ち込まない工夫が有効だとしています。

すぐに治療が必要なサイン

犬や猫にも、人と同様にアレルギー検査(血液検査や皮内テストなど)はありますが、検査結果だけで原因を断定できるほど精度が高いわけではなく、人の花粉症検査ほど明確に判断できないことが多いそう。

そのため、すぐに治療が必要なサインとしては以下の症状があります。

・皮膚がただれて出血している

・強い赤みがある

・頻繁にかいている

・耳から強い臭い、膿のような分泌物

・呼吸が苦しそう、ゼイゼイする、呼吸が速い、咳が出てきた（特に猫）

症状が出た場合は、獣医師の指示に沿ったスキンケア(保湿、シャンプー等)や整腸剤を使った腸活(半年以上前から取り組む必要あり)、内服薬や外用薬による、かゆみや炎症などの症状を抑える治療を行ってください。

飼っているペットが毎年同じ時期に皮膚や耳のトラブルが出る、または悪化したりする場合は、花粉が関係している可能性があります。

ペットが快適に過ごせるようにするためにも、日頃からペットの様子をよく観察し、適切な対策をとることが大切です。

(メ～テレ 飯田莉穂)