【アネモネＳ】ディアダイヤモンドが本領発揮の圧勝劇で桜花賞の有力候補に名乗り 手塚久厩舎は報知杯ＦＲに続く２週連続の桜切符ゲット
桜花賞トライアルのアネモネＳ・リステッド（２着までに優先出走権）は１４日、中山競馬場で行われ、２番人気のディアダイヤモンド（津村）が快勝した。手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝は、７日の報知杯フィリーズレビューをギリーズボールで制しており、２週連続で桜の切符を手にした。
鮮やかな圧勝劇で一躍、桜花賞（４月１２日、阪神）の有力候補に名乗り出た。レースセンスの良さを生かしてスッと好位へ。直線で前が開くと、瞬く間に後続を３馬身突き放した。初騎乗の津村は「調教で乗った感じもすごく乗りやすく、何も心配せずに行けました」と自信を持って臨んだことを明かした。
昨秋はアルテミスＳを目指すも体調が整わずに回避。昨夏以来となった前走のシンザン記念は、荒れた馬場で挟まれる場面もあり、９着だった。指揮官は「今日は実力を発揮できた」と本領発揮に笑顔。続けて「初めから（桜花賞に）行きたいなとは思っていた」と桜の舞台を意識する。クラシック４勝を挙げる同厩舎は、共同通信杯を制したリアライズシリウスも擁している。春の足音が近づくにつれ、その存在感は増すばかりだ。（浅子 祐貴）