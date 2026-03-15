WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドを全勝で勝ち上がった侍ジャパンの決勝ラウンドでの戦いが、いよいよ始まる。東京ヤクルトスワローズの伊藤智仁ピッチングコーチは、ここまでの戦いをどのように見ているのか？

【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフターを写真で一気に見る

旧知の仲であるライターの長谷川晶一氏が伊藤コーチの心中に迫る。



侍JAPANを率いる井端弘和監督 ©文藝春秋

◆◆◆

栗山監督は本調子ではない村上を代えなかったが…

「初戦のチャイニーズ・タイペイ戦こそ7回コールドで危なげのない戦いだったけど、韓国戦では初回に3点を奪われたり、オーストラリア戦では吉田正尚の一発が出るまでは終盤までビハインドが続いていたり、1次ラウンドについては、“接戦を制したいい戦いが続いていたな”と思いました。気になるのは近藤（健介）、村上（宗隆）が本来の調子ではないことですね」

スワローズ時代、ともにペナントレースを戦い抜いた村上について尋ねると、「うーん……」とうなった後、ゆっくりと口を開いた。

「僕はこれまで、彼のいいときも、悪いときも見てきていますけど、使っていれば打つのは間違いない。慣れれば打つのは間違いないです。ただ、それがWBCの期間中に間に合うのか、終わってからになるのか、その辺りは僕にはわからない。それを井端（弘和）監督がどう判断するのか？ 近藤もそうだけど、短期決戦では“調子が戻るまで待とう”とは言っていられないですから。

前回大会の栗山（英樹）監督は本調子ではない村上を代えなかった。今回の井端監督はどう判断するのか？ その点は注目したいですね」

伊藤コーチの言葉にあるように、前回大会において栗山監督は、4番から5番への降格はあったものの、それでも村上を代えずにスタメン起用を続けた結果、準決勝でサヨナラ打、決勝では同点ホームランを放つ活躍を見せた。はたして、今回はどうなるのか？ 井端采配に注目したい。

一方の投手陣についてはどう見ているのか？

「山本由伸がエースであるのは確かですよね。日本にいたときと比べて球種構成が変化したという印象はないです。ストレートを中心にして、変化球はカーブとフォークを軸に組み立てている。どのボールも精度が高い。完成度は群を抜いています。彼のカーブ、フォークはアメリカにマッチしていると思いますね」

2019年から20年シーズンにかけて、伊藤コーチは東北楽天ゴールデンイーグルスの投手コーチを務めていた。そして、「20年開幕シリーズの印象が忘れられない」と振り返る。

「20年の開幕3戦目に登板したのが山本でした。あのときは衝撃でした。手も足も出ない。“こりゃ、当たらんぞ”と思いながら見ていました。特に印象に残っているのは、試合前の練習では意外と小さく見えたのに、マウンドではとても大きく見えたこと。あのときのインパクトは本当に大きかった」

種市、隅田の「縦変化」がWBCでは有効

すでに、「準々決勝の先発は山本」と報じられているものの、伊藤コーチの見立てでは、「準決勝は山本に託したい」と語る。では、ベネズエラと対戦する準々決勝はどうするのか？ 質問を投げかけると、彼は意外な投手の名前を挙げた。

「もしも僕がローテーションを決めることができるのなら、種市（篤暉）を準々決勝の先発にしたい。ここまでは中継ぎとして起用しているけど、あの位置で使うのがもったいないほどのピッチングをしていますよね。そして、西武の隅田（知一郎）もいいですね。理想を言えば種市で5イニング、隅田で4イニング（笑）。それが無理でも、種市、隅田のリレーで、その後は第2先発陣でつないでいく展開が理想。種市と隅田に共通しているのは縦変化のいいボールを持っていることですね」

種市のフォークボール。そして、隅田のチェンジアップが、ここまでの戦いにおいても、相手チームに大きな脅威を与えている。そして、この「縦変化」こそ、国際大会において、実に有効に作用するという。

「縦変化」の有効性を証明した菅野智之のピッチング

「種市のフォーク、隅田のチェンジアップは初見ではまず打てないと思います。種市のボールは落ちるための理想的なスピンをしています。フォークというのは、専門的な話になるけど、基本的にはサイドスピンかジャイロスピンのどちらかなんです。種市の横回転は落差の大きいサイドスピン。隅田のチェンジアップも理想的なサイドスピン。このボールはWBCではすごく有効ですよ」

国際大会における「縦変化」の有効性。それを証明したのが、オーストラリア戦で先発した菅野智之のピッチングだと、伊藤コーチは指摘する。

「菅野のピッチングを振り返るとよくわかると思うけど、試合途中からガラッと配球が変わりました。初回は横変化にことごとく対応されていました。菅野と言えばスライダーが持ち味ですけど、オーストラリア打線には対応されていました。そこで、試合途中からはフォーク三昧。縦変化中心の配球に変わりました。菅野の場合は、それほど鋭いフォークを投げるわけではないし、ストレートの球速がそこまで速いわけではないけれど、それでもフォークを中心にして何とかしのぎきりました」

さらに伊藤コーチは、ストレートとフォークの相関関係について言及する。

「ストレートに力があればあるほど、フォークの効果は大きくなります。どこまでストレートに偽装することができるか？ ストレートに偽装できないフォークは、打者からすればそれほど怖くない。やっぱり、ストレートが速ければ速いほど、フォークは有効なんです。それが、今大会メンバーで言えば種市であり、郄橋（宏斗）だと思います」

「オレの他にもいいピッチャーはたくさんいる」という思い

決勝ラウンドからは一つも負けられない戦いが始まる。かつて、銅メダルを獲得したバルセロナ五輪メダリストでもある伊藤コーチに、短期決戦における心構えを尋ねた。

「僕が印象に残っているのは銅メダルをかけた3位決定戦に先発したときのこと。“ここで負けたらメダルはない”という重圧の中でのピッチングだったけど、後先考えずにめいっぱい投げました。ペナントレースであれば2巡目、3巡目を意識した配球になるし、ペース配分も考えなければいけないけど、短期決戦ではそうじゃない。余力を残している暇はない。その思いで投げてほしいですね」

そしてもう一つ、侍ジャパン投手陣にアドバイスを送る。

「僕もそうだったし、今大会でもそうですけど、“オレの他にもいいピッチャーはたくさんいるんだ”という思いを忘れないこと。そして、監督、コーチとしては、きちんと当日の状況を見極めること。ビッグネームもたくさんいて気を遣うことも多いとは思うけど、初見のバッターからすれば本当に厄介だと思うので、状態のいい選手をどんどん使っていってほしい。それが僕の希望ですね」

続けて、「こんな豪華な投手陣で、ぜひ戦ってみたいものだね」と伊藤コーチは笑った。 冒頭で述べたように、今大会ではいまだ本調子でない近藤、村上の起用はどうなるのか？ 準々決勝、準決勝、そして決勝へと続く3連戦の先発は誰が務めるのか？ ここからは少しも気が抜けない戦いが続く。勝負は時の運ではあるものの、ぜひとも侍ジャパンには2度目の連覇を実現してほしい。伊藤コーチは言う。

「ここまで来たら、選手たちには悔いのないように思い切ってプレーしてほしいし、首脳陣にもベストを尽くしてほしい。チェコ戦では村上に満塁ホームランも飛び出したし、ここから、どんな戦いになるのか？ どんな名場面が生まれるのか？ 僕も一ファンの立場になって侍ジャパンを応援するつもりです。ぜひ、健闘を祈っています」

（伊藤 智仁,長谷川 晶一）