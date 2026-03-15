「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

広島は先発の高太一が先頭打者弾を許し、三回にも２号２ランを浴び５回４安打３失点で降板した。七回に登板した守護神候補・島内颯太郎も１回４安打３失点だった。打線では、ドラフト１位・平川蓮が２安打をマークし、オープン戦の安打数で１２球団トップに躍り出た。以下は「野球脳の高さを感じる」と目を細めた新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−先発の高は２本塁打を食らい、５回３失点。

「ホームランを打たれるということは、そういうところに行っているということだから。ただ、ボールの力は見ていて感じた」

−本人はかなり厳しい自己評価をしていたが。

「評価するのはこちらだから。他の投手との兼ね合いもあるから」

−島内が２戦連続失点となる１回３失点。

「あと２試合に投げる予定なので、そこで上げてきてもらいたいなと思います」

−平川は打席ごとの修正や打席内で立ち位置を変えたり、工夫している。

「そうだね。彼もいろいろ考えながら野球をやっているよね。そういうところも対応力の一つだから。なかなかできそうでできないからね。そういう打席の立ち位置を変えるだとか、捕手がサインを出した後のタイミングで前に行っているから。そこら辺も見ていて賢いなと思う。細かいところだけど、彼の野球脳の高さを感じます」