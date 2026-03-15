平愛梨、夫・長友佑都との初デートでまさかの“号泣”「わかんないですけど、勢いで…」
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が14日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。夫との初デートで号泣したことを明かした。
【写真】「みんなイケメンになりそう」平愛梨の息子4人“顔出し”ショット ※2枚目
平は、2017年1月に長友と結婚。現在は4人の子どもたちの母として子育てに励んでいる。番組で平はのちに夫となる長友との初デートを回想。男の人と2人きりとなる経験がなかったという平は「心理ゲームの本とかトランプを大量に持って行って…」と語り、MCの加藤浩次を爆笑させた。
その後のデートでは紳士的な長友に次第に惹かれたという。しかし長友は当時イタリアに住んでおり、翌日には戻る予定になっていた。デート中、長友から何気なくその言葉を聞いた平は、突然涙があふれ出たと語り「寂しいという感情がそこで出ちゃって」と振り返った。
ただその後も過呼吸になるほど号泣してしまい、心配した長友から涙の理由を尋ねられたという。平は当時について「わかんないですけど、勢いで『好きになっちゃったと思います！』」と伝えたことを照れくさそうに話した。
【写真】「みんなイケメンになりそう」平愛梨の息子4人“顔出し”ショット ※2枚目
平は、2017年1月に長友と結婚。現在は4人の子どもたちの母として子育てに励んでいる。番組で平はのちに夫となる長友との初デートを回想。男の人と2人きりとなる経験がなかったという平は「心理ゲームの本とかトランプを大量に持って行って…」と語り、MCの加藤浩次を爆笑させた。
ただその後も過呼吸になるほど号泣してしまい、心配した長友から涙の理由を尋ねられたという。平は当時について「わかんないですけど、勢いで『好きになっちゃったと思います！』」と伝えたことを照れくさそうに話した。