なぜ、あの人はいつも楽しそうなの？

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で元気が湧き出る言葉』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

一生ご機嫌でいるための技術

今日は、「一生ご機嫌でいるための技術」についてお話ししたいと思います。いつもご機嫌な人、いますよね。逆に、いつも不機嫌そうな人や、顔色が暗い人もいます。

これは、「ご機嫌な人には良いことばかり起きていて、不機嫌な人には悪いことばかり起きている」というわけではないんです。長く生きていれば、誰にでも等しく、良いことも悪いことも確率的に起こります。

では、何が違うのでしょうか？ それは「技術」です。今日は、私が実践している、人生をご機嫌に過ごすためのポイントをお伝えします。

良いことを見据え、準備をする

ご機嫌な人は、良いことに目を向けたり、自分でその準備をすることができます。一方で、嫌なことばかり考えてイライラしたり、自己否定ばかりしていると、どうしても人生が暗く見えてしまいます。

人生をご機嫌に保つことは、実は技術次第で可能です。そのための具体的な方法を見ていきましょう。

「自分の機嫌の取り方」をリスト化する

まず一番大事なポイントは、自分自身の機嫌の取り方をたくさん知っていることです。自分の状態を観察して、「これをやると自分は元気になるな」「楽しくなるな」という行動を、頭の中でリストアップしておきましょう。

もしパッと思い浮かばない場合は、少し「機嫌を取るのが下手」かもしれません。以下の手順でリストを増やしてみてください。

●実験する:いろいろなことを試してみて、「これは好き」「これは気分が良くなった」「これは逆に疲れた」などと分類します。

●分類する:すぐにできること、少し気合いが必要なこと、しっかり準備が必要なことなどに分けておくと便利です。

こうしてリストを作っておくと、自分の「ご機嫌取りマネージャー」に自分自身がなれるのです。

【実践例】空白の時間を「楽しみ」に変える

例えば、私が居住地の東海地方から東京に行く時の話です。ある日、予定が一つしかなく、時間が空いてしまったとします。「暇だな、時間つぶしが面倒だな」と思うと気分が下がりますよね。

そこで私は、自分のリストから「楽しみ」を引き出します。「東京にはおしゃれで静かなサウナがあるから行ってみよう」「今日はマッサージに行ってみよう」と決めると、ただの空き時間が「早く行きたい！」というワクワクに変わります。

このように、自分の機嫌が良くなるカードを用意しておくことが、ご機嫌でいるための秘訣です。

「右肩上がり」の状態を作る

もう一つの大事なポイントは、人間は「右肩上がり」の時に機嫌が良くなるということです。

例えばSNSのフォロワー数やYouTubeの登録者数などがわかりやすいですが、始めたばかりの頃に数字がどんどん伸びていく時は、面白くて仕方がないものです。逆に、現状維持や下降線になってくると、たとえ好きなことでも楽しさを感じにくくなります。

物事にはピークがあり、いずれ落ち着くものです。だからこそ、常に「新しい何かに取り組んでみる」ことが大切です。

●新しい挑戦:運動や新しい趣味など、始めたては上達が早いので「右肩上がり」を実感しやすいです。

●分散させる:投資（例：金など）や新しいツール（例：ChatGPT、Note）など、いくつか手を出して、自分に合うものを残していきましょう。

いつも元気でご機嫌な人生を歩めるようになる！

ご機嫌な人生を送るための技術は、大きく分けてこの2つです。

●ご機嫌リストを持つ:自分の機嫌を取れる行動・モノ・人をリストアップし、すぐに引き出せるようにする。

●右肩上がりを作る:新しいことに挑戦し、成長や上昇を感じられる要素を生活に取り入れる。

この2つを意識するだけで、いつも元気でご機嫌な人生を歩めるようになりますよ。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。