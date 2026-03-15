三嶋一輝の「真っ直ぐ」な生き様が残した“財産” 難病も乗り越えた13年間の軌跡と仲間たちの証言「あれだけ尊敬できる人は珍しい」【DeNA】
セレモニーでのラストピッチを終えた三嶋。その姿には万雷の拍手が集まった(C)萩原孝弘
後輩の孤独に寄り添う「さりげない気遣い」
2012年にDeNA体制となって初のドラフトで入団し、13年間に渡ってチームを支えてきた三嶋一輝。彼が14日に満員に膨れ上がった横浜スタジアムで、“ラストマウンド”に立った。
打者となった宮粼敏郎に対して投げ込んだ一球は大きく外れた。しかし、最後まで腕を振り切る姿は、三嶋そのものだった。
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大歓声の中のセレモニーを終え、「試合とはまた違う、自分だけの特別な時間になりました」と感謝を口にした三嶋は「マウンドに立つ時は、『そのためにいろいろな人が、いろいろな思いで動いてくれて、その上で立てているんだよ』という言葉を思い出しました」と、自身が「師」と慕う三浦大輔元監督の残像も脳裏に蘇ったという。
その13年は「波乱万丈」の一言では表現できない。マウンド上での戦い、そして難病との闘いは、単なる個人の記録に留まらず、チームメイトの心に深く響き、彼らの血肉となった。
三嶋という男は、常に周囲に目を配っていた。それも、スポットライトが当たる場所だけではない。今季に貴重なリリーバーとして一軍に帯同し続けている橋本達弥は、自身が苦しんでいた時期に寄り添ってくれた姿を忘れない。
「僕が日の目を浴びていないときから、ずっと行動の部分を評価していただいた。それはすごくありがたかったです。僕はすごく真っ直ぐにしかできないタイプなんで、そこの部分を三嶋さんが『いまはそれじゃないよ』とか、バランスを整えてくれた。僕の中では大きな3年間でした」
もがいていた時期だからこそ、三嶋の何気ない気遣いに救われてきた。
宮城滝太も同様だ。実際に受けたアドバイスだけではなく、三嶋がブルペン陣全体に目を光らせていたことを証言する。
「2023年に三嶋さんがファームで調整している時に、『キャッチボールしよう』っていって頂いて。僕でいいんですかって感じだったんです。そのキャッチボールで『ここを意識したほうが、もっといい球を投げれるよ』と言って頂きました」
「本当にめっちゃ周りを見ているんです。喋ってくれることもあるのですが、どちらかというと自分で動いて、背中で見せるタイプでしたね。めっちゃくちゃ練習している三嶋さんの姿を見て、いろいろな選手が影響を受けていますよ」
また、三嶋の登場曲を引き継ぎ、背番号17も受け継いだ中川虎大は特別な思いを口にする。
「三嶋さんとは可動域の広さが似ているという話をしていただいてから、トレーニングや治療院とかいろいろ教えてもらって。それが見事に僕に合うんですよ。そこから投げ方も教わり、だんだん良くなっていきました」
苦悩を抱えながら、病の壁を乗り越えた三嶋。その背中は後輩の刺激となった(C)萩原孝弘
難病を越えた「勇気」と「弱音」
長年、そのボールを受け続けてきた捕手・戸柱恭孝は、三嶋の歩んできた道のりの険しさを称える。
「先発、ロングリリーフ、セットアッパー、抑えとやっているので。それぞれにアドバイスができるんです。彼はグラウンド外での功績、存在は大きかったですね」
当然、同級生として去り行く仲間に思うところもある。その苦悩も知る戸柱は、「彼との思い出は野球でも普段でもあります。マウンド上でユニフォーム着ているときと、ロッカーやプライベートのときは全く別人でしたね。シンプルに寂しいですよね」と惜しむ
寂しさを共有するのは、現役時代からバッテリーを組み、指導者としても彼を見守ってきた迮岡賢二郎ベンチコーチも同様。
「寂しいですよ。現役も被っていますし、一軍でバッテリーも組んでいますから」
そう本音を吐露した上で、後輩たちへの影響をこう分析する。
「口数が多い方ではないですけれど、投げている姿であったり、しっかりと自分のポジションを全うしてくれた。彼の持ち味であるストレートのような生き方を後輩たちは見ていたと思いますし、チームとして年齢の上の選手がそういう姿で示してくれたことは本当にプラスになりました」
三嶋のキャリア晩年を語る上で、国指定難病「黄色靭帯骨化症」からの復帰劇は外せない。
リハビリから1軍のマウンドに立つまでの血のにじむような日々が、数字以上の価値をチームに与えたのは言うまでもない。迮岡コーチは「同じ悩みや怪我をしている選手たちにも勇気を与えるプレーを生き様として見せてくれたので、そこに関しては、グッと来ることがあります。彼が難病から復帰して、一軍の戦力としてしっかり投げることができたことは、野球人生を終えてからでも活きてくると思います」と断言する。
かつてストッパーの座を争い、共にブルペンを支え続けた山粼康晃は、純粋なライバルという垣根を越えた特別な感情を顕にした。
「同じポジションで投げていて、あれだけ尊敬できる人はなかなか珍しいです。ああいう先輩の姿を見ていて、僕も心から応援できる選手になりたいと思ったことも初めてでした。仲間としてライバルとしてリスペクトしていてくれている気持ちを十分伝えてくれる先輩でしたね」
常に強気で、真っ直ぐに突き進む三嶋。だが、山粼はリハビリ期間中の「別の顔」にも言及した。
「病気で苦しんでいる姿を見てきましたし、なかなかうまくいかないんだよねってこんな僕に弱音を吐いてくれたことも覚えています。全部が本当にいろいろな思いになりますね」
三嶋が横浜に残したのは、数多の勝利だけではない。仲間の心に灯した「勇気」と、後輩たちに示した「プロとしての背中」。その真っ直ぐな生き様は、これからもベイスターズの指針であり続ける。
[取材・文／萩原孝弘]