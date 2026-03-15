「一番苦しい思い」をした遊撃で…川端慎吾が“有終の美”　満員の神宮でサプライズ「いろんなことを思い出した」

川端慎吾が引退試合で入団当初の遊撃を守り、ファンをわかせた(C)産経新聞社

ヤクルトの川端慎吾が3月14日、自身の引退試合となったオリックスとのオープン戦に「2番・DH」で出場した。現在は2軍打撃コーチを務めているが、13日に支配下選手登録され、ファンに最後の雄姿を届けた。

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初回の第1打席は無死一塁で一ゴロ併殺に仕留められたが、3回は一死一塁で九里亜蓮の緩急をつけた投球に巧みなバットコントロールで食らいついた。二ゴロに打ち取られたが、打席での粘り強い姿勢はこの日も健在だった。

6回は二ゴロに倒れ、8回は鋭い打球が投手の古田島成龍を強襲したが、惜しくも投ゴロに終わった。打席では4打数無安打だったが、背番号「5」を目に焼きつけるため、神宮球場は満員の観客で埋まった。

登場曲である「FUNKY MONKEY BABYS」の『悲しみなんて笑い飛ばせ』でスタンドは一体となり、試合後のセレモニーでは、本人が登場して川端のためにグラウンドで歌を披露した。