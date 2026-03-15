老後のために「年金以外にNISAで積み立てて備えています」年収830万円・40歳女性のリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「現在、子どもの塾などの教育費にお金がかかり、家計は厳しくなっています。また、物価高の影響で、食費をはじめ生活費が年々上昇し、今のままでは予備校代や大学費用の工面も厳しいと思っています。とはいえ、子どものためにどうにか資金を集めたいと思い副業を探したり、長時間働くことを考えたりしています。政治家が考えている食料品の消費税2年間なしというのは、とてもありがたく思います。政治家にも国民の生活が少しでも楽になる政策をもっと考えていただきたいと切に願っています」
家計のやりくりの厳しい状況がうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：人材請負業
・世帯年収：830万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：12万6000円
・間取り：4LDK（一軒家）
・食費：10万円
・交際費：1万円
・電気代：夏は0円、冬は5000円（太陽光発電による収入は差し引く）
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：7000円
・通信費：1万6000円
・車の維持費：4万3000円（ローン返済、ガソリン代）
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは、「定期的に家計状況を見直し、家族と相談しながら不要なものは解約しています。欲しいものがあったら、本当に必要かを考えてから購入。食料品の買い出しの際も、無駄なものは買わず事前に買い物リストを作成しています」と教えてくれました。
今後については、「老後を楽に穏やかに過ごせるように、年金以外にNISA（少額投資非課税制度）を利用して積み立てて備えています。子どもが巣立ち、無事社会人になって落ち着いたら家族で海外旅行へ行くことを計画しています」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
生活が楽になる政策を考えてほしい今回は、三重県に住む40歳女性の生活実態です。
「現在、子どもの塾などの教育費にお金がかかり、家計は厳しくなっています。また、物価高の影響で、食費をはじめ生活費が年々上昇し、今のままでは予備校代や大学費用の工面も厳しいと思っています。とはいえ、子どものためにどうにか資金を集めたいと思い副業を探したり、長時間働くことを考えたりしています。政治家が考えている食料品の消費税2年間なしというのは、とてもありがたく思います。政治家にも国民の生活が少しでも楽になる政策をもっと考えていただきたいと切に願っています」
家計のやりくりの厳しい状況がうかがえます。
本当に必要かどうか考えてから購入【三重県在住40歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：人材請負業
・世帯年収：830万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：12万6000円
・間取り：4LDK（一軒家）
・食費：10万円
・交際費：1万円
・電気代：夏は0円、冬は5000円（太陽光発電による収入は差し引く）
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：7000円
・通信費：1万6000円
・車の維持費：4万3000円（ローン返済、ガソリン代）
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントは、「定期的に家計状況を見直し、家族と相談しながら不要なものは解約しています。欲しいものがあったら、本当に必要かを考えてから購入。食料品の買い出しの際も、無駄なものは買わず事前に買い物リストを作成しています」と教えてくれました。
今後については、「老後を楽に穏やかに過ごせるように、年金以外にNISA（少額投資非課税制度）を利用して積み立てて備えています。子どもが巣立ち、無事社会人になって落ち着いたら家族で海外旅行へ行くことを計画しています」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)