きょう15日（日）昼間は、春らしい穏やかな陽気になる所が多い見込みです。春の陽気に誘われて、きょう15日（日）にもさくら前線がスタートするかもしれません。

■3月でも紫外線「強い」予想

きょう15日（日）は朝から穏やかに晴れる所が多いでしょう。九州・四国・紀伊半島付近は、早くも紫外線が「強い」予想です。ただ、新潟県は雨が降りやすく、関東甲信から静岡県付近でも夜はにわか雨の可能性があります。念のため、折りたたみ傘があるとよさそうです。

■関東以西は15℃以上で日ざし暖か

昼間は春先らしい気温の所が多く、日向では暖かく感じられるでしょう。最高気温は東京・大阪・福岡などで15℃、鹿児島では21℃まで上がる見込みです。なお、大阪・名古屋・東京・宮城では、花粉が「極めて多い」予想です。

【きょう15日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：6℃

青森 ：9℃ 盛岡：12℃

仙台 ：13℃ 新潟：10℃

長野 ：8℃ 金沢：10℃

名古屋：17℃ 東京：15℃

大阪 ：15℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：12℃

高知 ：18℃ 福岡：15℃

鹿児島：21℃ 那覇：22℃

■週明け以降はさくら開花ラッシュに

春の陽気に誘われて、きょう15日（日）にも高知でさくらが開花する予想です。今年もいよいよ、さくら前線がスタートするかもしれません。週明けも晴れて暖かい所が多く、あす16日（月）には名古屋と甲府で、18日（水）には東京、岐阜と広島でさくらが開花する予想です。週明け以降は、続々とさくらが開花していきそうです。