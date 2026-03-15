バルセロナで開かれた通信見本市「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）2026」＝3月6日（写真：新華社／共同通信イメージズ）

今年も3月2日から6日までスペインのバルセロナで開かれた世界最大の通信見本市、「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）」。今回はのっけから波乱含みだった。開幕日を目指し、世界各国の出展企業の関係者がバルセロナに向けて移動を始めた2月28日、米国とイスラエルがイランを攻撃したのだ。

イランもすかさず反撃。エミレーツ航空でバルセロナに向かった筆者はUAEのドバイでトランジットしたが、筆者を乗せたエミレーツ機がドバイ空港を飛び立った数時間後、イランのミサイルがドバイの市街地に着弾した。

中東沿岸諸国の空港は軒並み閉鎖され、中東経由でバルセロナに入る予定だった出展企業のスタッフ、経営者、メディアはルートの変更を余儀なくされた。日本企業の関係者の中には一旦、米国に向かい、大西洋を渡ってバルセロナ入りする強者もいた。

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ファーウェイのモンスター級AIサーバー群

世界中の通信キャリア、通信機器メーカーが一堂に介するMWCは、テクノロジーをめぐる地政学的なバランスの変化を体感できる場でもある。筆者は世界のモバイルの最先端を体感するため、毎年訪れているが、嫌でも痛感させられるのが中国企業の躍進と日本企業の退潮である。

MWCの広大な会場には8つのホールがあり、そこに約2000社がブースを出している。だがホール1だけは毎年、1社が独占する。中国最大の通信企業にして、米国が目の敵にするファーウェイ（華為技術）が「一棟借り」している。

広大なホールには世界中の通信関係者が押し寄せる。ホールを3分の1ほど進んだところで現れるのは、MWC名物、ファーウェイの「美女ゲート」だ。ここから向こうはプライベートゾーンで、ファーウェイからの招待状を持つ人しか入れない。

普通はQRコードか何かをセンサーに翳してゲートが開くが、美女ゲートでは文字通り、制服姿の美女たちが手にした読み取り機で顧客のスマホに表示されたコードを「ピッ」と読み取り、「どうぞ」と入場を促されるのだ。

MWC名物になっている中国・ファーウェイの「美女ゲート」（筆者撮影、以下も）

美女ゲートを潜り抜けた来場者のお目当ては、ファーウェイが今回、海外で初めて公開するAI（人工知能）サーバー群「Atlas 950 SuperPoD」だ。独自開発の生成AI半導体「昇騰（アセンド）950DT」を最大で8192個使うモンスターマシンである。

米エヌビディアの半導体を使う現行のAIサーバー群に比べ推論は26.5倍になるという。ファーウェイ副会長兼輪番会長の徐直軍氏は「少なくとも今後の数年間で世界最強の計算力がある」と豪語している。

「Atlas 950 SuperPoD」は今年の秋から顧客企業への提供が始まる。その爆発的な性能を「この目で確かめよう」と来場者の目は真剣だ。米トランプ政権は中国のAI開発を遅らせるためエヌビディアなどが設計する最先端半導体を禁輸にした。だが中国は「買えないのなら自分たちで作ってしまえ」とAI半導体の開発を加速した。

MWCの広大な会場を覆っているのは「我々はまだ進化する」という世界の通信企業の強い意志だ。それは生成AI半導体のような最先端に限らない。

ギャラクシー最新機種は覗き込み防止機能

ミラノ・コルティア五輪、フィギュアスケートのエキシビジョンが終わった後、メダルを競った各国の選手がリンクに集まり、集合写真を撮った。仲間たちを背景に自分を撮る「セルフィー（自撮り）」をしようとした日本の坂本花織選手がこう叫んだ。

「あ、これあかん。誰かギャラクシー持ってきて！」

彼らは普段、毎年10月から12月まで「ISUグランプリシリーズ」で世界を転戦する仲間であり、大会終了後の集合写真はお約束。ベテランで、セルフィーが得意な坂本選手が撮影役に決まっている。

この時、坂本選手はいつものグランプリシリーズと同様、自分のスマホでセルフィーを撮ろうとした。冬季五輪には1998年の長野から韓国・サムスン電子がメインスポンサーを続けており、同社がスマホに参入してからは、大会中、選手にサムスン製のスマホが配られ、大会期間中はそれを使うことが推奨されている。

うっかり自分のスマホで集合写真を撮ろうとした坂本選手は、それに気づき「ギャラクシー持ってきて！」と叫んだのだ。

サムスンはその「ギャラクシー」の最新機種をMWCにぶつけてきた。展示された「S26 Ultra」で来場者の関心を集めてきたのが「プライバシーディスプレイ」。スマホを操作中に斜め後ろや横から覗き込まれた時、画面が見えないようにする機能だ。今は覗き込み防止のフィルムを貼るのが普通だが「画面が暗くなる」「貼るのが面倒」といった不満があった。

サムスン「ギャラクシー」の最新スマホはフィルム要らずで覗き見防止

S26に搭載されたプライバシーディスプレイの仕組みはこうだ。有機ELのディスプレイに、光を広げる「ワイド・ピクセル」と光を直進させる「ナロー・ピクセル」の2種類を均等に配置する。

通常モードでは両方のピクセルが連動し、広い視野角を確保できるが、プライバシーモードに切り替えると「ワイド・ピクセル」がオフになり利用者が見ている直進方向にしか光が飛ばなくなる。周囲から見ると画面が真っ暗になる。

まだまだ進化・成長するスマホ技術と市場

もう一つ来場者が群がっていたのが、中国の新興スマホメーカー「Honor（オナー）」が出展した「ロボット・フォン」だ。スマホ背面のカバーをスライドさせると1cm角サイズのカメラがひょこりと顔を出す。スマホの上部に首と頭が生えた形になり、ジンバル（常に水平を保ちブレを抑える）機能を備えた頭が被写体を追いかけてうねうねと動く。

数年前に「アマチュアでもプロ並みの動画が撮れる」と日本でもヒットした中国DJI製のスマホ・スタビライザーをスマホ本体に組み込んでしまった形だ。一つ目ロボットのようなカメラは、話しかけると頷いたり、首を傾げたりするので、スマホが意思を持ったロボットに見える。

中国HONORの二足歩行ロボは会場を歩き回っていた

世界のスマホ市場ではサムスンの「ギャラクシー」（シェア22％）が首位アップルの「iPhone」（28％）を追っており、3位以下は「シャオミ」「ヴィーヴォ」「オッポ」の中国勢が続く。日本ではスマホは成熟市場と見られ、残り少なくなったスマホメーカーも革新を諦めた感がある。

しかし米調査会社IDCによると2025年のスマホの世界出荷台数はメモリ不足の逆風を受けながら、前年比1.9%増の12億6030万台を記録し、今後10年も年率3％前後の成長が予想されている。

サムスンのプライバシーディスプレイも、オナーのロボット・フォンも、これまでにあった技術の組み合わせで「革新」と呼ぶほどのものではないが、着実に進化はしている。すでに完成してしまった感のあるスマホを「まだまだ進化させる」という成長への強い意欲が感じられた。

MWCでキーノート・スピーチをする楽天グループの三木谷浩史会長

日本企業で一人気を吐く楽天モバイル

MWCに出展した日本企業の中で「成長」への強い意思を感じさせたのが楽天モバイルだ。

「エンド・ツー・エンドで完全に仮想化されたソフトウェアベースのネットワークとして、恐らく世界最大」

MWC開幕日の3月2日にキーノートスピーチで登壇した楽天グループ会長兼社長で楽天モバイル会長の三木谷浩史氏は、日本で昨年末に1000万回線の加入を突破した楽天モバイルが構築した先進的なネットワークが問題なく稼働していることをアピールした。

楽天モバイルが日本に展開している携帯電話ネットワークは、世界に類を見ない。通常の携帯電話ネットワークは、通信機能の多くを専用の通信機器（ハード）に依存しており、エリクソン、ノキア、ファーウェイなど大手通信機器メーカー（ベンダー）のどこかに依存している。

これに対し、楽天モバイルのネットワークは、通信機能の多くをソフトウエアで処理する「完全仮想化」と、さまざまなメーカーの通信機器を自由に組み合わせて構築する「Open RAN」で成り立っている。世界の通信業界ではどちらも「いつかは実現する」と言われてきた技術だが、それを2020年に新規参入した楽天モバイルがいきなり採用した。

「うまくいくはずがない」という大方の予想を裏切り、楽天モバイルは1000万回線を超えた今も、問題なく作動している。子会社の楽天シンフォニーは「完全仮想化」と「Open RAN」に必要なソフトウエアと、運用サポートシステム、収益サポートシステムなどをパッケージにして海外の通信会社に提供しており、最初の大口顧客であるドイツの新興通信会社、1＆1でも1000万回線が問題なく動いている。

楽天モバイルのネットワークでは、「完全仮想化」と「Open RAN」の組み合わせは設備投資を30％、運用コストを40％削減できることが実証されている。それが2000万回線の規模で問題なく動くなら、使わない手はない。

三木谷氏はキーノートスピーチに合わせ、2日にバルセロナ入りし、3日に同地を発つ予定だったが、楽天シンフォニーに商談が殺到したため、滞在を1日延ばした。MWCの会期中は午前も午後も30分単位でミーティングがびっしり詰まっており、その大半は世界の有力通信企業のCEO、CTOクラスを相手にしたトップ営業だ。

展示ブースの2階に設置した応接で何十件もの商談をこなした三木谷氏は、1階に降りてくると「殺人的だよ」とこぼしたが、その顔は充実感に満ちていた。

ほとんどの日本企業が「参加することに意義がある」状態になっている最近のMWCで、本気で商談を取りに行っている日本人経営者がいることに、安堵を覚えるのは筆者だけだろうか。

筆者：大西 康之