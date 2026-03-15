◆ＷＢＣ 準々決勝 イタリア―プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、初回に１点を先制された直後、４点を挙げて早々に逆転した。

プエルトリコの１番カストロ（ロッキーズ）が、初回先頭打者アーチを放った。４試合で本塁打が１本しか生まれていなかったが、いきなりの一発で先制に成功した。

だが強打で１次Ｒを全勝突破したイタリアの勢いは本物だった。その裏に２四球で１死一、二塁とチャンスを作ると、１次Ｒメキシコ戦でＷＢＣ史上初の１試合３発をマークしたパスクアンティノ（ロイヤルズ）が中前に適時打。なおも１死一、二塁でカンゾーン（マリナーズ）とカグリオン（ロイヤルズ）も適時打で続き、３連続適時打で逆転。プエルトリコ先発のＳ・ルーゴ（ロイヤルズ）を１／３回でＫＯした。四球でなおも１死満塁とし、ドラシオ（ダイヤモンドバックス）が犠飛で４点目。いきなり打者９人の猛攻をみせた。

プエルトリコが２回に１点を返し、４―２で迎えた４回だ。２死から３連続四球で満塁とし、フィッシャー（ブルワーズ傘下）が右越えに大きな当たり。フェンス上端で跳ね返りそうな軌道だったが、最前列のファンが身を乗り出してキャッチしてしまった。ファンによる妨害行為で判定は二塁打となり、２点を追加した。ドラシオもスライス回転でスタンドにワンバウンドで飛び込むエンタイトル二塁打で続き、さらに２点を追加し８―２と突き放した。