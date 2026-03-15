蒸気を動力としたポンプを使い坑道に流入した水を排出し、筑豊の炭鉱の機械化、近代化に尽力した技術者杉山徳三郎の歩みや功績を紹介する企画展が、福岡県の直方市石炭記念館（同市直方）で開かれている。22日まで。

杉山（1839〜1930）は長崎生まれ。長崎海軍伝習所に入所し、蒸気理論や砲術、航海術を学んだ。1879年の長崎博覧会で欧米製のスペシャルポンプを目にし、将来性のある石炭産業への参入を構想。80年に目尾炭鉱（現飯塚市）の採掘権を取得し、81年に英国タンギー社などが製造した直動式の蒸気ポンプを据え付け、筑豊の炭鉱としては初めて蒸気機関排水に成功した。

筑豊地域は遠賀川水系に近く、各炭鉱は坑道への浸水や排水が課題。それまでは水がたまると、人力によるくみ出しやおけを使った生産性の低い排水方法が主流で、採炭作業を妨げた。しかし蒸気機関排水の導入で、採炭や運搬能力は格段に向上した。

企画展では、杉山の曽孫謙二郎氏の著書や杉山家の墓がある徳三寺（長崎市）などの資料に基づいて、同記念館がパネルを作成し、展示。目尾炭鉱の歴史や、伊藤博文や福沢諭吉といった明治期の偉人との交流エピソードも紹介している。

担当者は「杉山は排水技術を目尾炭鉱以外にも広め、筑豊炭田に産業革命を起こした。意外に知られていない先人に注目してほしい」と話す。

午前9時〜午後5時半（入館は同5時まで）。入館料一般100円、大高生50円。月曜日休館。同記念館＝0949（25）2243。

（原田克美）