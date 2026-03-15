2025年に日本を訪れた外国人客数は4270万人に達し、年間で初めて4千万人を超えた。新型コロナウイルス禍を抜け出した22年から右肩上がりの増加である。

政府は「観光立国」を掲げる。実現に向けて、ここはいったん立ち止まり、顕在化してきた課題を整理して対策に本腰を入れるべきだ。

訪日客の消費額も9兆5千億円と過去最高を更新した。統計上は輸出と見なされ、自動車に次ぐ規模に成長した。

政府は30年までに訪日客6千万人、消費額15兆円を目指す。観光産業を日本経済の柱の一つとするなら、弊害の解消はもう後回しにできない。

大切なのは、人数や金額といった「量」から、訪日客の満足度を高める「質」を重視した政策への転換である。

まず取り組むべきは、特定地域に観光客が集中して生じるオーバーツーリズムと呼ばれる問題だ。激しい混雑、ごみ捨てや騒音といったマナー違反が一部で見られる。

先の衆院選でも各党が対策促進を訴えた。ただ「外国人政策」という言葉でひとくくりにし、排外的な世論を生む要因にもなった。課題ごとに切り分け、冷静に向き合うことが肝要だ。

政府もようやく対策の強化に乗り出す。重点的に取り組む地域を現状の47カ所から、30年までに100カ所に増やす方針を示した。

交通渋滞やマナーの改善、施設入場への予約制導入、荷物を持たない「手ぶら観光」の推進を計画する。財源として出国者から徴収する国際観光旅客税を増税する予定だ。住民の声を踏まえながら着実に実現してほしい。

日中関係の悪化に加え、米国などによるイラン攻撃で国際情勢が緊迫しており、今年は訪日客の増加ペースが見通せない状況になっている。この機会に、幅広い課題の解消に着手してもらいたい。

東京や大阪、京都以外への行き先の分散は欠かせない。空港や新幹線からの接続など2次交通の整備も必要だ。

九州にも個性と魅力にあふれる地域が多い。九州運輸局による25年速報値では、九州への外国人入国者数は574万人を超え、最多となった。行き先の幅を広げる周遊企画も効果的だろう。

訪日の目的は買い物中心から体験重視へ移りつつある。ニーズを深掘りし、その土地ならではの体験や食を提供する。満足度を向上させることで長期滞在に導くアイデアを磨いてほしい。

訪日客に押され、日本人の国内旅行が伸び悩んでいる。日本人客にも魅力的なスポットを開拓できれば、地域振興にも役立つはずだ。財源に宿泊税を導入する自治体も増えており、官民連携による知恵比べが求められる。

現在の訪日ブームは日本の自然や食、アニメなどへの評価に加え、円安にも支えられている。たとえ円高になっても訪れたい国を目指そう。