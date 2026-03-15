ゆず、岩沢厚治と“そっくり”な『M-1』王者と“初がらみ” 無茶なお願いも「僕の代わりに岩沢さんが漫才ということも…」
音楽デュオ・ゆず（北川悠仁・岩沢厚治）が、14日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）に出演。岩沢と“そっくり”な『M-1』王者について言及した。
【写真】似てる！『M-1』の優勝トロフィーを抱えるたくろう・赤木
「岩沢厚治、優勝していないのに祝福メール多数」というテーマでトークを展開。岩沢は「これはですね、『M-1』の翌日です。その日は今回のアルバムのジャケット撮影が東北の方であって、朝日を狙う撮影だったんで、もう夜7時にはもう次の日のロケに備えて寝てたんです。その撮影終わりにメールが、なんかすごい『おめでとう』『優勝おめでとう』っていう（メールが来る）」と言い、「それをひも解いたら、たくろうの赤木くんが僕にクリソツだと…（笑）」とその理由を明かすと、共演者、観客は爆笑。「似てる」という声が飛んだ。岩沢はそのメールに「『ありがとう』と返した」という。
これまで交流はないという2人だが、今回番組が赤木にインタビュー。赤木も岩沢に似てると言われると言い「僕も上のキーでハモってほしいと言われます（笑）」と岩沢イジリがあることを認めた。周囲からもよく似ていると言われると言い、「確かにめっちゃ似てんなって見て思います、自分で。目元なんすかね。ほくろの位置とかもちょっと近いし。結構昔からよく言われてましたね。この髪型の感じとかもちょっと近いっちゃ近いし」とそっくりエピソードを披露。赤木は「『どうぶつの森』に出てくる鳥に似てるっていう。必然的に岩沢さんも似てるという」と、似ているキャラクターも明かした。
そして最後に赤木は「似てるということで、ほんとにもう私は光栄ですので…」と話し、「北川さんの横で歌わせてもらえることが…両端でね、似てる顔で挟んで…。またたくろうの漫才で僕の代わりに岩沢さんがやるということも…。お互い替えてやってみたい。お願いします」と岩沢へメッセージを残した。
スタジオに戻ると、岩沢は「初がらみです！」と興奮。バイきんぐの小峠英二は「喋りもちょっと似てらっしゃるんですよね。なんかそんなに遠くないという。同じそのカテゴリー内にいるというか、喋る感じも似てるなって思いました」と伝えた。
【写真】似てる！『M-1』の優勝トロフィーを抱えるたくろう・赤木
「岩沢厚治、優勝していないのに祝福メール多数」というテーマでトークを展開。岩沢は「これはですね、『M-1』の翌日です。その日は今回のアルバムのジャケット撮影が東北の方であって、朝日を狙う撮影だったんで、もう夜7時にはもう次の日のロケに備えて寝てたんです。その撮影終わりにメールが、なんかすごい『おめでとう』『優勝おめでとう』っていう（メールが来る）」と言い、「それをひも解いたら、たくろうの赤木くんが僕にクリソツだと…（笑）」とその理由を明かすと、共演者、観客は爆笑。「似てる」という声が飛んだ。岩沢はそのメールに「『ありがとう』と返した」という。
そして最後に赤木は「似てるということで、ほんとにもう私は光栄ですので…」と話し、「北川さんの横で歌わせてもらえることが…両端でね、似てる顔で挟んで…。またたくろうの漫才で僕の代わりに岩沢さんがやるということも…。お互い替えてやってみたい。お願いします」と岩沢へメッセージを残した。
スタジオに戻ると、岩沢は「初がらみです！」と興奮。バイきんぐの小峠英二は「喋りもちょっと似てらっしゃるんですよね。なんかそんなに遠くないという。同じそのカテゴリー内にいるというか、喋る感じも似てるなって思いました」と伝えた。