女子プロレス「マリーゴールド」の６人タッグ「３Ｄトリオス」王座戦（１４日、後楽園）は、初代王者の翔月なつみ＆桜井麻衣＆山中絵里奈が、岩谷麻優＆ビクトリア弓月＆南小桃を粉砕し、初防衛に成功した。

２月２３日の後楽園大会で行われた同王座の初代王者決定トーナメントを制した３人は、Ｖ１戦でＧＨＣ女子＆スーパーフライ級２冠王者である岩谷、そしてユナイテッド・ナショナル王者の弓月を含むトリオを迎え撃った。

挑戦者組から奇襲攻撃を仕掛けられた王者組は動揺した様子だったが、息の合った連係を見せつけて優勢に。最後は翔月が小桃にバズソーキックを決めて意識を奪うと、山中のライダーキックもサク裂。そしてそこに桜井がダイビング・エルボードロップ、翔月がダイビング式蒼魔刀を投下。小桃から３カウントを奪った。

試合後、マイクを持った翔月は「初防衛戦、強敵でした。正直まだまだやりたりない部分があります。岩谷麻優、アナタの持ってるＧＨＣ、そしてスーパーフライのベルト２本かけてやりませんか？ 自分、初代スーパーフライの王者でした。今日勝ちましたし、挑戦する資格ありますよね？」と岩谷に挑戦を表明した。

すると岩谷から「２冠？ 欲張りだね？ でも負けたから受けるしかないよね。でもその代わりに、この３人でまたそのベルト挑戦させてよ。こっちの３人もあきらめないから」と受諾され、王座戦が決定的になった。

そして２９日に靖国神社相撲場で開催される「大和神州女祭り」（２９日）でのＶ２戦で、迎え撃つことが決定している山岡聖怜＆心希＆山崎裕花がリングに登場。後輩たちから「オバハン」とののしられ、激怒した翔月は「オバハン、オバハンうるさいな！ ３・２９きっちり片づけたるから待っとけや、クソガキ！」と吐き捨てていた。