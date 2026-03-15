明治安田Ｊ１百年構想リーグ第６節（１４日、ＭＵＦＧ国立）、浦和が東京Ｖに０―１で敗れて５位に後退。途中出場で存在感を示した元日本代表ＦＷオナイウ阿道（３０）が、チームの起爆剤になることを誓った。

後半開始から投入され、持ち前の身体能力の高さとスピードを生かしてチャンスメーク。ファウルを受けてＦＫを獲得する場面もあり奮闘したが、チームは東京Ｖに追いつけなかった。試合後に「個人の感覚としては前節（７日の水戸戦）よりも（動きが）良くなっていると思うので、次の試合で結果を残せるように準備していきたい」と前を向いた。

２０１７年に千葉から浦和へ加入。横浜Ｍ時代の２１年夏に欧州へ移籍し、今季ドイツ２部マクデブルクから９年ぶりに古巣復帰した。久々にＪ１のピッチに立つ中でも「あまりそういうことは気にしない。余裕がないという言い方はおかしいけど、それよりもコンディションを良くして、自分が試合に出た時にチームを勝たせるのが今の仕事だと思う。そっちにフォーカスしていきたい」と力説した。

浦和はこの日も先発出場した大卒ルーキーのＦＷ肥田野蓮治（２２）が、開幕から５試合３得点で大ブレーク中だ。

オナイウは「蓮治は後ろを取るのがうまい選手だし、そうやって点も取って自信がついてきていると思う」と絶賛。「選手のタイプはみんな違うので、僕はどちらかというと合わせながらやれたらいいなと。ＦＫを取れたシーンもあったし、そこで（相手ＤＦを）１枚はがすことができれば、相手のバランスも崩れてくる。そういうこともできれば」と手応えを口にした。

抜群のフィジカルを誇る元日本代表ストライカーが、名門浮上のキーマンとなりそうだ。