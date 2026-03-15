M!LK・キスマイ・LDH・俳優…岡田准一MC「THE FLOOR」豪華挑戦者12人発表
【モデルプレス＝2026/03/15】MCを岡田准一が務める日本テレビの新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』（3月28日よる7時〜）。この度、挑戦者第1弾となる12人の出演者が解禁となった。
【写真】国際的ヒット番組に出演する12人の豪華芸能人たち
優勝賞金1000万円を懸け、32人の豪華芸能人たちが1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う、前代未聞の陣取りバトルがついに日本上陸。俳優、アーティスト、アイドルなど、ジャンルを超えた個性豊かなメンバーが参戦。それぞれが自ら選んだ「得意ジャンル」を武器に、巨大LEDフロアを奪い合う究極の陣とりバトルに挑む。
舞台は、32マスに区切られた巨大なLEDフロア。挑戦者は隣接する相手を指名し、1対1の画像クイズ対決を行う。勝者は相手の陣地を奪い、フロアを拡大。敗者はその場で脱落という、極限のサバイバルバトル。収録現場では、「まさか」の逆転劇が続出。世界各国で制作されている本フォーマットのオランダチームも収録を視察。日本版の白熱した展開に「Amazing！」と絶賛する場面も見られた。
今回発表された12人に加え、アスリート・芸人・インフルエンサーなど、各界から集結した豪華挑戦者たちが続々登場予定。残る出演者は 第2弾として後日発表。果たして、1000万円を手にするのは誰なのか？（modelpress編集部）
MC：岡田准一
宇梶剛士
大谷亮平
大友花恋
岡崎体育
尾上右近
片寄涼太（GENERATIONS）
河合郁人
草刈民代
小手伸也
陣（THE RAMPAGE）
曽野舜太（M!LK）
横尾渉（Kis-My-Ft2）
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◆岡田准一MC「THE FLOOR」豪華挑戦者12人決定
優勝賞金1000万円を懸け、32人の豪華芸能人たちが1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う、前代未聞の陣取りバトルがついに日本上陸。俳優、アーティスト、アイドルなど、ジャンルを超えた個性豊かなメンバーが参戦。それぞれが自ら選んだ「得意ジャンル」を武器に、巨大LEDフロアを奪い合う究極の陣とりバトルに挑む。
今回発表された12人に加え、アスリート・芸人・インフルエンサーなど、各界から集結した豪華挑戦者たちが続々登場予定。残る出演者は 第2弾として後日発表。果たして、1000万円を手にするのは誰なのか？（modelpress編集部）
◆出演者
MC：岡田准一
◆挑戦者 第1弾（五十音順）
宇梶剛士
大谷亮平
大友花恋
岡崎体育
尾上右近
片寄涼太（GENERATIONS）
河合郁人
草刈民代
小手伸也
陣（THE RAMPAGE）
曽野舜太（M!LK）
横尾渉（Kis-My-Ft2）
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