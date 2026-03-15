◆ファーム・リーグ 巨人１８―５オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

今季から１リーグ３地区制に再編された２軍公式戦「ファーム・リーグ」が１４日、開幕し各地で７試合が行われた。巨人はオイシックスと対戦。「４番・三塁」で出場したドラフト６位の藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が適時二塁打を含む２安打２打点と活躍。石井琢朗新監督（５５）率いるチームは２０安打１８得点と快勝発進した。

歓声とどよめきが鳴り響く中、藤井は二塁に到達すると両手を上げて笑顔を見せた。２点リードの３回１死三塁で迎えた第２打席。カウント１―１から左腕・高田のカーブを捉えた打球は、右中間フェンス上部を直撃する適時二塁打。プロ初安打、初長打、初打点をマークし、石井２軍監督の４番起用に結果で応えた。「１本出たのですごく自信にもなったし、打点も付いたので４番で使ってもらった役目は果たせた」と笑顔を見せた。

一振りで迷いを振り払った。教育リーグでは４試合に出場して計１５打数１安打で６三振。「緩急や奥行きの使い方もすごい。高校の時にはなかった配球で、落差や高低差を使って攻められたので難しかった」と、プロの投手に苦戦した。キャンプ中同様、全体練習終了後は連日の特打に臨み「教育リーグでいろいろな投手を経験して、イメージを持って練習に取り組んだ。学んだものを少しは生かせたかな」と汗を拭った。

将来の主砲候補へ首脳陣の期待は大きい。高卒新人ながら、２軍の今季初対外試合となった２月１９日の練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）から全試合で４番に座る。「４番はそのチームを象徴する打順。チャンスを生かせばチームの勝ちにつながるので、チームに貢献する打者になりたい。ジャイアンツを代表して戦うためには、プレッシャーも感じながらもっとやらないと」。小学生時代から慣れ親しんだ「４番」の定位置。経験を積み、１軍で「巨人の４番」として君臨する日を目指す。（加藤 翔平）

◆藤井 健翔（ふじい・けんしょう）２００７年８月１５日、岡山・倉敷市生まれ。１８歳。小学１年でソフトボールを始め、中学ではヤングＭＡＫＩＢＩクラブで捕手。浦和学院では２年春にベンチ入り。昨夏の埼玉大会は４番・三塁で出場も３回戦敗退。高校通算３５本塁打。２５年ドラフト６位で巨人入団。スイングスピードは１６０キロ超え。５０メートル６秒５、遠投１００メートル。１８１センチ、９６キロ。右投右打。