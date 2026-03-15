「好きな山菜はどれ？」＜回答数18,141票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第469回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きな山菜はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きな山菜はどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
たらの芽の下処理から伝授 簡単ジャコのきんぴら byTomozouさん
【材料】（2人分）
タラの芽 60g
チリメンジャコ 大さじ 3
ニンジン 1/3本
オリーブ油 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
塩 少々
赤唐辛子(刻み) 1本分
【作り方】
1、タラの芽は汚い部分を取り除き、サッと洗って水気を拭き取り、縦半分に切る。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
2、フライパンにオリーブ油を強火で熱し、タラの芽、ニンジンを炒める。少ししんなりしたら、チリメンジャコを加えて炒め合わせる。
3、＜調味料＞の材料を順に加え、汁気が少なくなるまで炒め、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きな山菜はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きな山菜はどれ？」
・「好きな山菜はどれ？」の結果は…
・1位 …たらの芽 36%
・2位 ふきのとう 25%
・3位 わらび 23%
・4位 ぜんまい 13%
※小数点以下四捨五入
18,141票
・2位 ふきのとう 25%
・3位 わらび 23%
・4位 ぜんまい 13%
※小数点以下四捨五入
18,141票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
たらの芽の下処理から伝授 簡単ジャコのきんぴら byTomozouさん
【材料】（2人分）
タラの芽 60g
チリメンジャコ 大さじ 3
ニンジン 1/3本
オリーブ油 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
塩 少々
赤唐辛子(刻み) 1本分
【作り方】
1、タラの芽は汚い部分を取り除き、サッと洗って水気を拭き取り、縦半分に切る。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。
2、フライパンにオリーブ油を強火で熱し、タラの芽、ニンジンを炒める。少ししんなりしたら、チリメンジャコを加えて炒め合わせる。
3、＜調味料＞の材料を順に加え、汁気が少なくなるまで炒め、器に盛る。
(E・レシピ編集部)