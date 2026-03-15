・「好きな山菜はどれ？」の結果は…

・1位 …たらの芽 36%

・2位 ふきのとう 25%

・3位 わらび 23%

・4位 ぜんまい 13%



※小数点以下四捨五入



18,141票

今日の質問は「好きな山菜はどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「好きな山菜はどれ？」