ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでロシア勢がメダルラッシュに沸いている。

ウクライナ侵略を続けるロシアだが、今大会では国代表としての出場が認められた。ロシアはパラリンピックの活躍を追い風に、２０２８年ロサンゼルス夏季五輪の正式参加につなげたい考えだ。

露代表のアルペンスキー女子選手が今大会初の金メダルを獲得した９日、プーチン露大統領は「ロシア国旗の下で出場する選手らを誇りに思う」とたたえた。ロシア勢は選手６人にもかかわらず、１３日時点の金メダル獲得数は４個に上り、国別で上位につけている。

ロシアはスポーツを国威発揚と「大国」誇示の手段とし、自国開催の１４年ソチ五輪では、国別で最多のメダルを獲得した。だが、その後に組織的なドーピング問題が発覚。２２年にはウクライナ侵略が始まり、ロシア選手は個人としての出場のみが認められてきた。

昨年９月、国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）は総会で、ロシアの資格停止処分の全面的な解除を決定した。ウクライナは、「プーチン氏がアフリカや南米の国々に影響力を行使した」として、ＩＰＣで自国に有利な投票を働きかけたと批判する。

ロシア容認の動きは他の競技にも広がっており、柔道やフェンシングでも参加が認められた。国際柔道連盟と国際フェンシング連盟はいずれもプーチン氏に近い人物が会長を務める。

一方、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）はロシアの正式出場を認めていない。パラリンピックを契機に国際大会への全面復帰を果たしたいロシアは攻勢を強めており、露スポーツ相は１３日、２８年ロサンゼルス五輪でも正式参加を目指すと改めて強調。「ＩＯＣが決断を遅らせるなら、法廷に訴える」と主張した。