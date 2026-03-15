太もも触られ「ギャー！」70歳と59歳の“新婚さん”、ホテルでの一夜を振り返る

3月15日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場する。

夫は「和柄のスペシャリスト」として知られる和柄デザイナー。人気チョコレートのパッケージを手がけ、和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上だという。

それぞれ離婚を経験し、今回が2度目の結婚。そんな2人の馴れ初めは、着物から。

経営していたブティックを畳み、「着物が着たい」と呉服の世界に入った妻。SNSを見て、「良い投稿をしている人だな」とずっとフォローしていたのが夫だったそう。

あるとき「着物パーティを主催します」という投稿を目にし、京都のお寺で行われた100人ほどの会に参加。大好きなショーン・コネリーのように枯れた感じが漂うシルバーヘアの夫に好感を抱いたという。

逆に夫は、挨拶に来た妻を見て「好みの顔や」と好印象。

妻がもっとお話を聴いてみたい、と思っていたところ、パーティで隣の席になった人から、「先生（夫）も来られるお茶と狂言の会に行かない？」と誘われて参加し再会。運命を感じた夫は、帰り際、妻を食事に誘ったのだとか。

京都のダイニングバーで2人きりでの食事。話が盛り上がり、気づけば6時間半も経って24時前に…。当時、大阪に住んでいた妻は、すでに終電がない。夫からは、「一緒に泊まりますか？」と誘われたそう。

それに対し、タクシーで帰るという選択肢を思いつかなかった妻は、1月の京都で野宿をするか泊まるかしかないと思い込み、2人でホテルへ。「彼女が泊まることを望んでいる」と捉えていた夫が、先にお風呂に入るかと尋ねても、妻は「結構です」と真顔でピシャリ。

寝る際も、「私のせいでソファに寝させるのも申し訳ない」と仕方なく同じベッドに入った妻だったが、夫が太ももを触ってきたことで「ギャー！」と大パニック！

夫は「嫌よ嫌よも好きのうちと試されているかと思った」というが、どうやら違うと察し、「何もしないから安心して寝て」と紳士な対応をしてみせたそう。

その後、気まずくなると思いきや、そこはオトナ。友達以上恋人未満の関係が続く。しかし、「妻にするならこの人しかいない」と心の中に決めていた夫は、半年後、東京での仕事に妻を誘う。そこで2人を結びつける出来事が起こるのだが…。

その模様は、本人たち出演の再現VTR「新婚さん劇場〜ドライブで起こった恋の発熱〜」として紹介される。

2年前、東京から車で帰っていたときのこと。ひどい渋滞に巻き込まれ、夫からの提案でしりとりに興じることになった。

「こんな楽しそうにしりとりする70歳、初めて！」と微笑ましく感じつつも、3時間が経過したあたりで妻が発熱。自宅のある大阪まではまだ遠く、「僕の家で休んでいきませんか」という夫の言葉に甘えることに。

そこで献身的な看病を受け、「さりげない優しさが、私の体をさらに熱くさせた」と官能的に実感。「一緒にやっていけるのかな」と思い、2025年11月に結婚へと至ったそう。

「ありとあらゆることが幸せ」だという新婚生活。共通して好きな着物姿でいろいろなところへ行ったり、着物を通じていろいろな人と出会えたりするのが楽しいという。今回の収録で妻が着ている着物、実は…？