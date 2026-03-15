今年、「現代詩の母」と親しまれる岡山県出身の詩人、永瀬清子さんが生誕120年を迎えました。

【写真を見る】美智子さまが英訳された詩人・永瀬清子さんの「降りつむ」 ”詩の力”を信じたい【生誕120年】

代表作の「降りつむ」は上皇后美智子さまが朗読されたことでも知られます。永瀬さんの作品の魅力を改めて探ります。

（美智子さまのご朗読）

「降りつむ

かなしみの国に雪が降りつむ

かなしみを糧として生きよと雪が降りつむ」



上皇后美智子さまが朗読されるのは、詩人、永瀬清子さんの「降りつむ」。

美智子さまと永瀬さんには、詩を通じた交流がありました。

「現代詩の母」永瀬清子さん

2月、詩人、永瀬清子さんの墓前に紅い梅が手向けられました。

（永瀬清子さんによる朗読）

「あけがたにくる人よ

ててっぽっぽうの声のする方から

私の所へしずかにしずかにくる人よ

一生の山坂は蒼くたとえようもなくきびしく

私はいま老いてしまって

ほかの年よりと同じに若かった日のことを千万遍恋うている」

「現代詩の母」と慕われる詩人、永瀬清子さんは120年前の1906年、現在の赤磐市に生まれました。金沢や東京などで過ごした後、岡山に戻り農業や家事の傍ら詩を書き続けました。

谷川俊太郎さんも魅了

永瀬さんの作品に詩人、谷川俊太郎さんも魅了されました。



（谷川俊太郎さんによる永瀬さんの詩の朗読）

「イトハルカナル海ノゴトク

我ハ渝（カハ）ラヌモノニシテ

微生物ノタゞヨフマゝ二

我ガ内ニ光ルモノアリ消エルモノアリ」



（谷川俊太郎さん）

「たとえば微生物という言葉を含みながら読む人間の気持ちを高揚させるような調子のある詩。僕はもっと趣味的な詩を書いていたものだから一種自分が鞭を打たれる感じで読んでいた」

晩年までみずみずしい作品を生み続けた永瀬さん。



亡くなったのは、1995年2月17日。梅の季節でした。



命日は「紅梅忌（こうばいき）」と呼ばれ、いまも多くの人が集います。



（永瀬清子生家保存会 横田都志子理事長）

「昨日書いた詩だよといわれてもそうと思うぐらいまったくどこも古びてない。人間の生き方の本質を問うて書いているから古びないんだと思う」



（奈良の女性）

「励まされるというよりも心が弱くなったときにもっとできるでしょうと突き放されるというか突き飛ばされてはってなるような詩だと思います」

今年は、松本清張や遠藤周作を輩出したことで知られる「三田文学」編集長などを歴任した批評家の若松英輔さんが招かれ、永瀬さんを偲びました。



（若松英輔さん）

「誰だって詩人になれるんだっていうのが永瀬さんの確信だったと思うんです。詩壇と呼ばれてる、特別な世界の占有物じゃなくて、ほんとに人々に開かれたものなんだってことに、もう一回詩に命を与えてくれたのがやっぱ永瀬さんじゃないかって。永瀬さんの詩ってのは誰にも似てませんでしょう。とっても独特な世界」

丁寧に推敲を重ねられた美智子さまの英訳

（美智子さまのご朗読）

「無限にふかい空からしずかにしずかに

非情のやさしさをもって雪が降りつむ

かなしみの国に雪が降りつむ」



代表作「降りつむ」には、戦争を経験した永瀬さんの祈りも感じられます。皇太子妃時代から詩の英訳や朗読の活動を続けられる美智子さま。



2019年に出版されたDVDブックには、美智子さまが自ら英訳され数篇の詩が収められています。永瀬さんの「降りつむ」はそのタイトルに選ばれています。



本には、美智子さまが詩の英訳にあたり、永瀬さんと手紙をやりとりしながら丁寧に推敲を重ねられたことが記されています。



「この度このところも直します方がよろしゅうございましたらどうぞ第一節 so quietly をお除き下さいませ」

※「降りつむ DVD付 皇后陛下美智子さまの英訳とご朗読」

毎日新聞出版刊 毎日新聞出版 編 宮内庁侍従職 監修

（若松英輔さん）

「美智子様ご自身が、とっても詩的なね、やっぱり精神を宿してらっしゃる方だから、とっても深いところから訳されているのが印象的ですよね。



詩の翻訳ってのはやっぱり、言葉を記号的に置き換えるだけではやっぱり難しくて、言葉たりえないところまで引き受けて翻訳なさってるってのが上皇后様の素晴らしいとこだと思うんですけどね。



そういうことを促すぐらいの力が永瀬さんのあの詩には元々力があるってことでしょう。それが素晴らしいと思う」

「降りつむ」が英訳され、永瀬さんのこころは国境を越えて広がります。



（若松英輔さん）

「詩というのは手紙だってのは例えじゃなくて、受け取った人間がどの深さでそれを受け止めてくれるかによって、詩の運命ってのはまた変わってくるわけでしょう。



だから我々はその、詩がね、今どう働くのかってことももちろん我々は期待したいし、信じてもいたいんですけども、我々の目に見えないところでも詩は働き続けているかもしれなくて。



だから詩の頼りなさみたいなものを我々が感じがちな現代の中でですね、詩の力っていうものはやっぱり我々心のどこかで信じていいと思う」

分断の時代に「詩の力」を

「分断の時代」といわれるいま、若松さんは「詩の力」を信じたいと話します。



（若松英輔さん）

「我々はやっぱり美しいものがなくては生きていけないから、やっぱり美しいものを大事にできるような社会っていうものを作っていく。そしてそういうところに、一人一人にとってかけがえがない詩が生まれる」

（若松英輔さん）

「詩はね、表現の問題だけにとどまらない。もっと可能性を秘めたものだから、そうじゃなかったら詩って消えてると思うんですよ、僕。



永瀬さんや親しかった谷川さん、そういう人の言葉をやっぱり読み直すことで、自分の中でそれをよみがえらせたら素晴らしいなと思います」

永瀬さんの言葉は時代を越えて光を投げかけます。

（永瀬清子さん）

「自分の思っていることを誰かが受け取ってくださることの喜びというか、詩を書くのは自分のためであるけれども、相手の誰かよくわかる人、それも誰でもいいわけじゃないのね、つまらん人がいってくれてもちっともうれしいことはない」