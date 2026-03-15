エールディヴィジ 25/26の第27節 ヘーレンフェインとテルスターの試合が、3月15日04:00にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するテルスターはパトリック・ブルーワー（MF）、ネックビー・ソーリソン（FW）、セム・ファンデュイン（FW）らが先発に名を連ねた。

23分、テルスターが選手交代を行う。ネックビー・ソーリソン（FW）に代わりケイ・テジャン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の24分に試合が動く。ヘーレンフェインのラッセ・ノルダス（FW）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分ヘーレンフェインが追加点。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）のアシストからマクサンス・リベラ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

62分、テルスターは同時に2人を交代。タイロン・オウス（DF）、ジェラ・アルダース（DF）に代わりデボン・コスワル（DF）、タイリース・ノスリン（DF）がピッチに入る。

67分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ラッセ・ノルダス（FW）からディラン・ベンテ（FW）に交代した。

71分ヘーレンフェインが追加点。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘーレンフェインが3-0で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは7分にラッセ・ノルダス（FW）、65分にマーカス・リンデイ（MF）、85分にマクサンス・リベラ（MF）、90+4分にに、またテルスターは54分にフース・オッフェルハウス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 06:01:11 更新