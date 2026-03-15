ビットコインは過去11年（2015年1月〜2026年1月5日）で500倍を超える成長を遂げた。これは、同じ期間の全世界株指数（MSCI ACWIの配当込み・円）の4.1倍や、金（ドル／トロイオンス）の3.5倍をはるかに凌駕する上昇だ。この「ケタ違いの上昇力」こそ暗号資産に投資する醍醐味といえる。また、国内外で暗号資産への投資を後押しする動きも活発化。米国では2024年にビットコインの現物ETFが承認され、機関投資家の巨額のマネーが市場に流入。2026年3月現在、日本国内でも現物ETFの上場や、暗号資産に対する課税方式の見直しが前向きに検討されている。いまや暗号資産は、「正しく理解して味方につける」べき金融資産となっているのだ。今回は、『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』から、持っているだけでお小遣い稼ぎができる「レンディング」と「ステーキング」の仕組みと魅力について抜粋して解説する。

暗号資産の儲け方は大きく3つ！

保有しているだけでお小遣い稼ぎできる方法も

暗号資産で利益を狙う方法は、大きく分けて3つあります。それぞれ長所・短所があるので、自分の性格、資金、リスク許容度に応じて選ぶことが重要です。

1つめは、現物取引です。これは暗号資産を実際に購入して保有し、価格が上がったら売却して差額で儲ける、最もシンプルな方法です。株やFXと聞いた時に、多くの人が真っ先に思い浮かべる「安く買って高く売る手法」といえばわかりやすいでしょう。値上がり益を狙うには、適切な銘柄を選び、買いと売りのタイミングを見極める力が必要です。

2つめは、レンディングとステーキングです。これは「保有しているだけ」で収益を生む仕組みです。保有中は基本的に放置しておくだけで良いため、長期保有志向の人や短期的な値動きによるストレスを避けたい人向きです。

レンディングは、自分の暗号資産を他者に貸し出すことで利息をもらうやり方。ステーキングは、ブロックチェーン（取引記録を分散して管理する仕組み）のネットワーク維持のために、暗号資産を預けることで報酬をもらうやり方です。ステーキングは、自分でやろうとすると複雑な手続きが必要ですが、最近は代行してくれる国内取引会社が増え、手軽に利用できる環境が整いつつあります。

3つめは、レバレッジ取引です。自己資金（証拠金）を担保にし、一時的に取引の枠を広げてもらうことで、少ない元手でも大きな金額を動かせます。「売り」から取引を始めて、下落で儲けることも可能です。ただ、取引会社から借金して取引するイメージなので、正しく使えば大きな利益を得られますが、その分損失もあっという間に広がるリスクがあります。ルールをよく理解し、慎重に売買できる上級者向けの方法です。

レンディングとステーキングの

利率は銀行預金の3倍以上！

今回は、暗号資産を「保有するだけ」で収入を得られるレンディングとステーキングについて、詳しく見ていきましょう。運用期間中は放置しておくだけで良いので、銀行の預金と同じ感覚で始められます。

注目すべきは、その利率の高さです。銀行の標準的な普通預金の金利が年0.3％程度（2026年3月時点）にとどまるのに対し、暗号資産のレンディングやステーキングでは1％以上の利回りを提示されることが珍しくありません。

下の表を見てください。利率は銘柄や貸出期間などによって異なりますが、GMOコインでビットコインをレンディングすると年利1.3％（貸出期間1カ月）、イーサリアムなら年利3％（貸出期間3カ月）。ステーキングの場合、ソラナは年利4.90％という高さです（2026年1月実績）。保有中に価格が変動するリスクはありますが、「持っているだけで銀行預金よりも大きな収益が狙える」点は大きな魅力です。

なお、レンディングもステーキングも、手間が少なく簡単に始められる国内の取引会社を利用すると良いでしょう。

魅力たっぷりのレンディングとステーキングですが、注意点もあります。まず、一定期間、資金が拘束されてしまう可能性です。多くの国内取引会社では、ステーキング中もある程度、自由な取引が認められています。しかし、レンディング中は売買や送金などの取引が制限され、中途解約すると手数料がかかるのが主流。基本的に長期保有する予定の資産を活用しましょう。

次に、利息・報酬が得られたとしても、銘柄そのものの価格変動により、最終的に損をしてしまう可能性です。価格変動のほか、銘柄のシステムのバグや破綻などにより、予定どおりに収益が得られない場合もあります。利率が高い銘柄ほど、リスクも高い傾向があるため、銘柄選びは慎重に行いましょう。

※本稿は『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。