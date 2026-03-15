日常感あるのに魅力ダダ漏れ…韓国美人チア、思わず目が行く大胆タンクトップ姿

韓国の美人チアリーダー、チョ・イェリンの魅力がファンのハートを射抜いた。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

チョ・イェリンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「鏡の汚れを落としてくれる方、DMください」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グレーのクロップド丈タンクトップにスウェットを合わせたラフな服装のチョ・イェリンが写っている。円形のライト付きミラーの前でリップを塗ったり、ヘアアイロンで髪を整えたりするなど、日常感のある姿でファンの目を引いている。

何より目が行くのは、タイト目なタンクトップから伝わる圧巻のボリューム感。目鼻立ちの整ったビジュアルやライトに照らされた美肌と相まって、思わず二度見してしまうような雰囲気で多くの者を虜にしていた。

投稿には、「本当に美女だ」「どんどん可愛くなるね」「とんでもないです…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チョ・イェリンInstagram）

チョ・イェリンは1999年9月25日生まれの26歳で、2022年からチアリーダーとして活動をスタート。これまで男子プロバスケKBLの高陽キャロット・ジャンパーズ、女子プロバスケWKBLの新韓銀行エスバーズ、ソウルSKナイツ、プロ野球KBOリーグのLGツインズ、KTウィズ、プロバレーVリーグ男子部の現代キャピタル・スカイウォーカーズ、Vリーグ女子部のIBK企業銀行アルトス、プロサッカーKリーグのソウルイーランドFCなどでチアを務めた。