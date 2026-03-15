「圧倒した」「まじで代表呼ぶ価値ある」直近５戦で３G１A！ 首位撃破に貢献した日本期待22歳MFの活躍ぶりにSNS熱狂「マスタークラスだ」
現地３月14日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第38節で松木玖生が所属する７位のサウサンプトンが坂元達裕を擁する首位のコベントリーと対戦。２−１で勝利した。
この一戦で２ゴールに絡む活躍を見せたのが、右サイドハーフで先発した松木だった。48分、右サイドでボールを受けると、左足で鋭いクロスを供給。これにサイル・ラリンがワンタッチで合わせ、ポストに当たってこぼれたボールを最後はフリン・ダウンズが押し込んだ。
さらに松木は85分、ゴール前で右CKに反応。ワンタッチで上手く合わせて追加点を奪ってみせた。
これで直近の公式戦５試合で３ゴール・１アシスト。首位撃破に大きく貢献した日本期待の22歳MFに対して、SNS上では「マツキが圧倒した」「最高のパフォーマンス」「なんて選手だ」「マスタークラスだ」「まじで代表呼ぶ価値ある」「完璧なクロス」「開花し始めたな」といった声が上がっている。
なお、ハイパフォーマンスを続ける松木とともに、サウサンプトンも12試合負けなしと絶好調だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生が先制ゴールの起点＆追加点ゲット！
この一戦で２ゴールに絡む活躍を見せたのが、右サイドハーフで先発した松木だった。48分、右サイドでボールを受けると、左足で鋭いクロスを供給。これにサイル・ラリンがワンタッチで合わせ、ポストに当たってこぼれたボールを最後はフリン・ダウンズが押し込んだ。
これで直近の公式戦５試合で３ゴール・１アシスト。首位撃破に大きく貢献した日本期待の22歳MFに対して、SNS上では「マツキが圧倒した」「最高のパフォーマンス」「なんて選手だ」「マスタークラスだ」「まじで代表呼ぶ価値ある」「完璧なクロス」「開花し始めたな」といった声が上がっている。
なお、ハイパフォーマンスを続ける松木とともに、サウサンプトンも12試合負けなしと絶好調だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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