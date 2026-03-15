こずえ（篠原涼子）、怜治（ジェシー）を脱退させる決意 『パンチドランク・ウーマン」第8話あらすじ
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（毎週日曜 後10：30〜後11：25）の第8話が、きょう15日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
第7話では、妹・日下寿々（梶原叶渚）を人質に取られた怜治が父親である日下春臣（竹財輝之助）殺害の罪をなすり付けられたことを知ったこずえが、「私があなたを逃がしてあげる。今度はあなたが私を信じる番です」と怜治に告げる。
第8話では、敵対する所長代理・小柳太介（宇梶剛士）を失墜させて所長の権限を手に入れようとするこずえが、次期所長に立候補し、小柳と所長選挙を争うことになる。
一方、警察は、裁判で怜治が罪を認めたことから、再捜査の打ち切りを決定。納得できない佐伯は、こずえの変化に気付き始める。
ついに一線を越え、悪女に変貌するこずえ。怜治を救えるのは、私しかいない。覚悟を決めたこずえの脱獄計画とは。
【場面写真】妹を守るため？脅されたと主張する怜治（ジェシー）
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
第8話では、敵対する所長代理・小柳太介（宇梶剛士）を失墜させて所長の権限を手に入れようとするこずえが、次期所長に立候補し、小柳と所長選挙を争うことになる。
一方、警察は、裁判で怜治が罪を認めたことから、再捜査の打ち切りを決定。納得できない佐伯は、こずえの変化に気付き始める。
ついに一線を越え、悪女に変貌するこずえ。怜治を救えるのは、私しかいない。覚悟を決めたこずえの脱獄計画とは。