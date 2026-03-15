第98回選抜高校野球大会（19日から13日間）の出場32校による甲子園練習が14日に始まった。各校に30分ずつ割り当てられた練習に16校が参加。大阪桐蔭の最速153キロ右腕で今秋ドラフト候補に挙がる吉岡貫介（3年）は初めて甲子園に立ち、「必勝モード」へ気持ちを切り替えた。

憧れのマウンドでも、大阪桐蔭・吉岡は自分を律した。「ワクワクする感じだけど、気持ちが高ぶりすぎないように気をつけた」。本番を想定したのは、低めに意識を置いた投球練習だけではない。コメントも頂点を狙うエースのそれだった。

「試合ではストライクを先行させて、攻撃にリズムができるような投球を心がけたい」

横浜・織田翔希（3年）、山梨学院・菰田陽生（3年）ら好投手が顔をそろえる大会。「ライバル心はあるけど、まずはチームが勝つことが大事」と言い切る。最速153キロの右腕には、昨春に石垣元気（健大高崎）がマークした選抜最速155キロ超えが期待されるものの、「そこは意識していない」と断言もした。

4年ぶりの頂点へ。背番号1は、勝利だけに徹する。

○…西武・中村剛の長男・勇斗（2年）が背番号「17」をつけ、聖地の土を踏みしめた。世田谷リトルシニアで中学3時に全国優勝を経験。父の母校だからではなく「今の強い大阪桐蔭を見ていて圧倒的な強さにひかれて」名門の扉を叩いた。選抜出場が決まり、父からは電話で「自分らしく頑張れ」と言葉を掛けられたと言い、「父は高校3年間、甲子園に行けなかった。その分もしっかり活躍したい」と表情を輝かせた。