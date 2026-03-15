第98回選抜高校野球大会（19日開幕）の甲子園練習が14日、スタートした。13年ぶり6度目出場の北照は背番号11ながら、プロも注目する右腕・中谷嘉希投手（3年）が聖地のマウンドに上がり、「投げやすい。違和感もないです」と大会3日目の専大松戸（千葉）戦に向けて好感触を得た。

1メートル83、90キロの長身から最速149キロを誇る未完の大器。この冬は徹底した肉体改造に励んだ。「真っすぐを強くしたかった」と、1日7食の食トレを敢行し、体重も7キロアップ。昨秋の明治神宮大会では英明（香川）戦に先発し、4回1失点と好投も「自分の中では調子が良かったのに、神宮では（直球を）捉えられたりした。選抜ではもっと強くしなきゃいけない」と汗を流してきた。

今大会の目標は明確だ。「150キロ以上は出したい」と、大台突破を宣言する。理想に掲げるのは「炎のストッパー」と呼ばれた元広島のレジェンド・津田恒実氏。YouTubeを見て、魂の直球を投げ込む姿に心を奪われた。「ずっと頭の中に残っている。凄く引かれました」。津田氏の座右の銘は「弱気は最大の敵」。マウンドではポーカーフェースを貫くが、その内側には熱い炎を宿している。

背番号1のエース・島田爽介（3年）にも敬意を払う。「自分たちを神宮や甲子園に連れて来てくれたし、本当に尊敬している」。変化球の握りを教わるなど、二人三脚でレベルを上げてきた。「実力では全然（島田の方が）上なので…。でも背番号は試合になったら気にせず、チームのために投げたい」。ナインの目標は過去最高の4強だ。ひと冬で大きく成長した中谷が、津田氏のような「魂の直球」で、島田との2本柱を形成する。