デビュー75年・93歳現役サックス奏者、最愛の妻が16年前に他界 戦時中は音楽嫌いに
サックス奏者・渡辺貞夫が、17日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
渡辺貞夫 ＝テレビ朝日提供
“ジャズ界のレジェンド”渡辺はデビュー75年。93歳の今も現役で演奏活動を精力的に続けている。父も琵琶奏者で、常に家には音楽があふれていたが、戦争中は軍歌ばかりで音楽が嫌いになった時期もあったという。
しかし、戦後アメリカからジャズが入ってきたことにより音楽の世界に。今回はそんな思い出の名曲の数々を生演奏。さらに16年前に亡くなった最愛の妻に捧げた曲も特別に披露する。
渡辺貞夫 ＝テレビ朝日提供
“ジャズ界のレジェンド”渡辺はデビュー75年。93歳の今も現役で演奏活動を精力的に続けている。父も琵琶奏者で、常に家には音楽があふれていたが、戦争中は軍歌ばかりで音楽が嫌いになった時期もあったという。
しかし、戦後アメリカからジャズが入ってきたことにより音楽の世界に。今回はそんな思い出の名曲の数々を生演奏。さらに16年前に亡くなった最愛の妻に捧げた曲も特別に披露する。