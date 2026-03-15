白髪染め面倒くさい、、→ 解放ーーッ！【40・50代】に激推ししたい「脱・白髪染めヘア」

白髪を暗く塗りつぶすのではなく、ハイライトや明るめのカラーでなじませる手法が、大人世代の新たな選択肢となっています。根元が伸びてきても境目が目立ちにくいため、頻繁に染め直すストレスやコストを軽減できるのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪をデザインの一部として活かしながら、軽やかな印象を与えてくれるスタイルをご紹介します。

顔まわりを明るく見せるハイライトレイヤー

顔まわりとトップにブリーチでハイライトを施し、白髪を自然にぼかしたミディアムレイヤーです。上からアッシュグレーを重ねることで、赤みを抑えた透明感のある仕上がりを実現。くびれのあるシルエットと外ハネのベースが、スッキリとした都会的な印象を演出しています。

くすみブラウンのストレートボブレイヤー

ベースをプツッと切り揃えつつ、トップにレイヤーを入れて軽やかさを出したボブスタイルです。程よくくすませたブラウンが、気になる白髪を周囲の色と優しくなじませてくれます。ストレートタッチの質感が上品で、落ち着いたオシャレを楽しみたい人にフィットする仕上がりです。

華やかなピンクブラウンのミディアムレイヤー

ピンク味を含んだ明るめのくすみブラウンは、大人世代の肌を明るく健康的に見せてくれるカラー。レイヤーを入れて軽くなったサイドをあごのラインで後ろに流すことで、洗練された横顔に。ベースを外ハネに整えれば、今っぽさもプラスできそうです。

ミルキーベージュの柔らかなワンレンボブ

白髪を活かして全体を明るく染めた、透明感のあるミルキーベージュのボブです。サイドにレイヤーを入れて後ろへ流すことで、ワンレンベースのスタイルに軽やかなニュアンスをプラス。明るい色味ながらもくすみ感があるため、派手さを抑えた知的な佇まいに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様、@chikara.ito___様、@mabashi_hair様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里