タレント稲村亜美、WBC準々決勝を現地観戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は日本時間15日、米フロリダ州マイアミで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラと対戦する。この場に、前日から乗り込んだ気合十分の芸能人に、ファンから「やっぱり野球女子ですねえ」「素敵な美人のお2人です！」と驚きの声が上がった。

試合が行われるローンデポ・パークに姿を見せたのは、野球好きで知られるタレントの稲村亜美だ。自身のインスタグラムに、ドミニカのユニホームを着た写真など計9枚を投稿。韓国との準々決勝観戦を報告した。スタンドでビールを楽しむなど楽しそうだ。

「マイアミLoanDepot Park行ってきました ドミニカVS韓国の試合へ 中継で観てた現地の何倍も盛り上がっていて ずっーーーとお祭りみたいに騒ぎながら野球を楽しめました！！！ スター軍団がかっこよくてたまらなかったです みれてよかったーーーー！」とつづり、元ソフトボール日本代表の長崎望未とのツーショットも撮影している。

稲村は東京ドームで行われた日本―オーストラリア戦にも足を運んでいる。現地まで乗り込み、日本以外の試合も観戦しているあまりのガチっぷりにファンからは「素敵な美人のお2人です！」「あみさんはやっぱり野球女子ですねぇ〜」「生で観るって、すげ〜」と驚きの声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）