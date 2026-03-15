休憩室を追い出され「40センチの隙間」で休憩　管理職のせいで壮絶いじめに遭った女性

異業種から転職してきた新人に、業界特有の「暗黙の了解」は分からないものだ。投稿を寄せた神奈川県の50代女性は、一般企業で20年近く働いた後、10年ほど前に保育士資格を取得。初めて保育園で働くことになった。

朝8時半からの勤務を希望していたが、面接時に打診された8時からの勤務を「30分くらいなら」と軽い気持ちで受けてしまったのが、全てのボタンの掛け違いの始まりだった。（文：篠原みつき）

「誰がそんなことを言ったのか」管理職が厳しい追及

入職早々に事故などで欠勤が重なったこともあり、現場では「早朝の欠勤は迷惑」という不満が出ていた。それをパート職員との雑談で知った女性は、状況を改善しようと、面談で管理職に「8時半からの勤務に変えてもらいたい」と相談を持ちかける。

ところが、管理職の反応は予想外のものだった。

「管理職が気色ばんで『誰がそんなことを言ったのか』と言いつのりました」「誰が言ったのかを伝えるまで30分近くも追及され、仕方なく伝えました」

なぜ管理職がそこまで激怒したのかは不明だが、人員配置に口出しはご法度だったのだろうか。いずれにしても、この一件を境に女性への風当たりが一気に強まってしまう。

「翌日から、パート職員から休憩室に入れてもらえない、話してもらえない等のいじめが始まりました。いる場所がないので、着替え等をするロッカー室で隙間が40センチ程度しかない場所で休憩する日々でした」

空調もない劣悪な環境で、わからないことを聞いても教えてもらえない日々。「この時点で、この保育園はやめようと決めました」というが、このときは入社4か月弱。年度末までの契約を全うしようと、律儀に3月まで働いたという。

心身をすり減らしながら勤務を続けたわけだが、「今考えるともっと早くやめるべきだったなと思います」と振り返っている。

※キャリコネニュースでは「『あ、この会社で頑張るのやめよう』と悟った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/VW8BZHQF