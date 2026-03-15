◆Ｊ１百年構想リーグ ▽第６節 京都１―２Ｃ大阪（１４日・サンガスタジアム）

Ｃ大阪がアウェーで２―１と京都を破り、逆転勝利に沸いた。流れを呼んだのは京都市出身の４年目ＭＦ阪田澪哉（れいや、２１）だ。後半２５分から出場し、直後の２６分。こぼれ球を右足でたたき、同点のネットを揺らした。「めちゃめちゃうれしかった。京都で恩返しできた」と、Ｊ１の舞台での自身初得点に興奮した。チームは終了間際に勝ち越し、４戦ぶりに９０分勝利。アーサー・パパス監督（４６）は「インパクトを与えてくれた」と背番号１７を称賛した。

開幕節・Ｇ大阪戦（２月７日・ヤンマー）では０―０からＰＫ戦に突入。先攻５人目のキッカーだった阪田は両チームで唯一ゴールを外し、敗戦に涙した。この日は東山高時代にゴールを決めたサンガスタジアムで、あこがれたサンガを相手に“名誉挽回”。「ガンバ戦の悔しさはアウェーのガンバ戦（４月１１日・パナスタ）で払拭（ふっしょく）します。もっと結果を残す」と貪欲だ。

Ｃ大阪は今季初の連勝（ＰＫ勝ちを含む）で、西の暫定５位浮上。ニューヒーローが誕生し、ここから上位を狙う。（田村 龍一）

◆阪田 澪哉（さかた・れいや）２００４年５月１１日、京都市生まれ。２１歳。５歳からサッカーを始め、小学時代は桂坂ＳＣジュニア、中学時代は宇治ＦＣジュニアユースに所属。東山高３年時に全国高校選手権準優勝。２３年、Ｃ大阪入団。同年４月５日のルヴァン杯・京都戦（サンガＳ）でプロ初出場し、６月７日の天皇杯・ＨＡＲＩＭＡ戦（ヨドコウ）でプロ初得点。２５年までのＪ１通算成績は３４試合で無得点。１７０センチ、６４キロ。右利き。