◆第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル、良）

第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２は１４日、阪神競馬場で行われ、３番人気のディナースタが１番人気のエコロデュエルを鼻差で退け、障害重賞初Ｖを決めた。高田潤騎手（４５）＝栗東・フリー＝は歴代単独トップとなる障害重賞２７勝目。

「よっしゃー！」。検量室前で、高田は喜びを爆発させた。「この馬史上、一番いい状態。外枠でしたが、コースロスのないよう丁寧に」。その言葉通りスタートしてからインにこだわり、右回りに変わるたすきコースの出口でも外から内に誘導。クレバーな騎乗の積み重ねが、小さくても“大きな”差につながった。

順調なら、中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山）に向かうことを明言した辻野調教師は「王者は強いですね。（斤量）２キロ差があって、こちらは完璧な競馬をして鼻差ですから」と気を引き締めた。鞍上は「狙うところはひとつしかないんで。頂点を目指してやっていきたい」と力を込めた。胸を張って、再び王者に挑む。（山下 優）

◆ディナースタ 父ドゥラメンテ、母ラヴァリーノ（父アンブライドルズソング）。栗東・辻野泰之厩舎所属の牡７歳。北海道日高町・クラウン日高牧場の生産。通算３０戦８勝（うち障害８戦４勝）。総獲得賞金は１億７７０４万４０００円（うち障害１億１４２６万４０００円）。重賞初勝利。馬主は（株）ノルマンディーサラブレッドレーシング。