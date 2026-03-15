女優井川遥（49）が14日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。自ら作ったハイボールをダウンタウン浜田雅功（62）に振る舞った。

番組では、井川と浜田がスーパーで買い物をしてから、一緒にシューマイを調理。井川といえば、長くハイボールのCMキャラクターを務めたことから、井川が浜田に特製ハイボールを作ることに。

浜田から、CMの撮影前にハイボールの作り方について勉強したかを聞かれ、井川は「銀座の女性ばかりのバーテンさんのお店に行って、作り方修業をして…」と回顧。

CM撮影について「この番組と一緒で回しっぱなしなんですよ。（実際にお酒を）作ってて。途中の部分は割愛してくださいとか言われるんですけど、割愛できないから、ものすごい段取りに追われてヒーヒー言いながら…」と振り返った。

井川自身、お酒は「大好きです。何でも飲むし、家でもこうやって自分で作るって感じです」と語る。

一方、浜田は「最近です。僕、60（歳）になって飲みだしたんです。それまではそんなに飲めなかったんですよ。なんでか知らんけど、60になって野球を見に行ってから、飲めるようになったんです」と明かし、井川も「野球、いいですね。球場で飲むお酒はね」とうなずいた。

また、居酒屋などの飲食店に井川のポスターが掲示されていることも多く、「（店で）言われます？」との問いに、井川は「私、頼んでいる時に（小声で）『本人が頼んでる』って、それがちょっと…。周りの人に『私の分も頼んで』って言います」と苦笑していた。