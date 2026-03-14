〈【まるで東京の歌舞伎町】“名物が売春だったから”だけじゃない…ナゾの離島「売春島」が栄えた「意外な歴史事情」【三重県志摩市】〉から続く

「この島には暴力団を入れない」

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そんな取り決めがあったにもかかわらず、なぜ“売春島”にヤクザとのつながりが生まれたのか。かつて三重県志摩市の離島・渡鹿野島では、日本人女性に加えて外国人女性も流入し、独特の歓楽街が形成されていった。

その裏側には、ある有力ホテル経営者の存在があったという。ノンフィクションライター・高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



売春島と呼ばれた渡鹿野島（写真：筆者提供）

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売春島に外国人女性が流入したワケ

「そう。『つたや』は日本人専門だった。でもね、他の置屋には1986年ごろから台湾の子が入ってきた。それ以降、各置屋は『安く使える』と、こぞって東南アジア系の外国人を使いはじめた」

売春島に外国人女性が流入するようになったのは1985年以降のことだ。

1989年ごろまではフィリピン人、それからタイ人と続いたという。最盛期には数十人のフィリピン人が住んでいたというが、それと入れ替わるように1990年ごろ、タイ人が入ってきた。果ては、いまもタイ人は少数ながらも売春島で娼婦をしている。それは、対岸の鵜方駅周辺にタイフード食材の専門店があるなど、タイ人たちの生活基盤があることでもわかる。

「でも『つたや』はほとんど外国人を入れなかった。言い換えれば日本人の子らを入れるルートを持っていたとも言えるけど……」

「『つたや』さんは、ヤクザ組織のA組とのパイプがあり、そのルートで日本人の子を入れていたそうです」

ヤクザの宴会も

「あ、そう。それは専門じゃないからわからんけど、まあ『つたや』のママはヤクザの方々の宴会を受けたりしていたからね。

だからね、実は『この島には暴力団を入れないようにしよう』と申し合わせたにもかかわらず『つたや』のママが宴会を受けたということで、旅館組合が省き（仲間はずれ）にしたんだよね。そういう経緯が30年くらい前、昭和の終わりごろにあった。旅館組合ができたのは『つたや』ホテルが建ってから数年後の話だからさぁ」

「未成年を多く扱い、また逮捕歴も多い『つたや』は異端であり、旅館組合にとっては目の上のタンコブのような存在だったということですか」

「うーん、『目の上のタンコブ』という言い方でいいのか知らんけど、とにかく『つたやさんを省こう』という動きがあったのは事実だよ。当時もいまも『某大型ホテルの社長さん』が旅館組合の会長です。で、その某大型ホテルの社長さんが浄化というか、暴力団排除を強く推し進めていた。それで『つたやさんを省こう』と決断したのも某大型ホテルの社長さん。それに『つたや』は強く反発していたよね」

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））