「アメリカと日本だけでやればいい」日米優遇の現状を“茶番”と糾弾 敗退決定の韓国メディアが大会運営を疑問視「他国が脇役となる不平等」【WBC】
ドミニカに敗れた韓国国内では大会への不満が噴出した(C)Getty Images
WBCの仕組みは「奇妙ですらある」
現地時間3月13日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表に0-10で敗北。ショッキングなコールド負けによって、大会から姿を消した。
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2009年大会以来となる1次ラウンド突破を果たしながらの敗退。ドミニカに地力の差を見せつけられた韓国国内では、さまざまな総括がされ、ナインの奮闘があらゆる角度から分析されている。そうした中で一部メディアから疑問視されているのが、WBCの運営だ。
13日に韓国ニュースサイト『Financial News』は、日本とアメリカにだけ、主催者側が“恩恵事項”を与えていると指摘。「いっそのこと2チームで3戦2勝制のシリーズでもやればいい。“日米決勝”を強いるWBCの茶番」と辛辣な言葉で異論を唱えた。
同メディアが問題視したのは、日本とアメリカの対戦表だ。
両国は準々決勝に進出した場合、1次ラウンドの成績を問わず、無条件で対戦表の第2試合と第4試合の枠に固定配置される。それにより決勝まで直接対決はなくなる。この措置を「参加20か国のうちアメリカと日本だけだ」と断言する同メディアは、「勝ち上がれば、無条件で決勝戦まで対戦できないように初めから操作されている」と糾弾。他の18か国とは違って優遇されている状況を問題視した。
そのいびつさを伝える同メディアは、「スポーツが世界中の人々の胸すく理由はただ一つ、出発点が同じだと信じるからだ。いくら客観的な戦力で遅れを取る“ダビデ”でも、ルールの中ではゴリアテと平等に汗を流すのだ」とも指摘。「サッカーのワールドカップが偉大な理由はそこだ」とし、WBCの仕組みを「奇妙ですらある」とした。
「主催者は、MLBが大会を主導し、日本の巨大企業がグローバルスポンサーとして資金を出しているために『ある程度の恩恵を受けるのは理解しろ』という論理だ。しかし、それは他の参加国が流した汗を侮辱するような仕打ちではないか。
韓国は投手たちが肘を犠牲にした死闘を繰り広げ、ドミニカ共和国も決勝戦さながらの激戦を続けてきた。彼らのように正々堂々と戦う国々は、仮に勝ち進んでも、“日米決戦”を成立させるための引き立て役扱いにされる」
サッカーのワールドカップのように発展させるためにも…
さらに「不公正な興行が目的であれば、20か国も呼ぶ必要はなく、アメリカと日本だけで2勝先制の3戦興行でもやる方がよっぽど有効ではないのか」と強烈な意見をぶつける同メディアは、「公平性に欠ける」とWBCの在り方を切り捨てている。
「真に権威ある野球の世界大会として認められたいのであれば、WBCは露骨な資本主義と小細工をまずやめるべきだ。他国が脇役となるような不平等さを生む環境を排除しない限りは、いかなる感動すらも生まれえない」
世界的に見れば、マイナースポーツとも言える野球だけに資金的な事情はあるのかもしれない。しかし、世界の万人が知るイベントとなったサッカーのワールドカップのようにWBCを発展させていく上でも、大会運営の先鋭化は必須。そうした意味でも主催者が出場国から上がった平等化を訴える声をどう受け止め、次に生かしていくのかは、注目に値すると言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]