◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）

昨季限りで現役を引退した長野久義さんの引退試合が東京ドームで行われ、阿部慎之助監督がコメントしました。

この日支配下選手登録された長野さんは8回、4万人を超えるファンの前で打席に着きます。

巨人と日本ハムのベンチも総立ちで見守る中、柳川大晟投手と対戦。6球目をセンター前にはじき返し、ドームは大歓声に包まれました。

長野さんは続く岸田行倫選手のヒットで3塁まで激走。9回にはライトの守備につき、常谷拓輝選手の打球をキャッチしアウトにしました。阿部監督は試合後「（ヒット）すごいね（笑）いい一日になったと思います。走攻守で躍動してたね」と笑顔で話しました。

オープン戦にも関わらず超満員となったドームに「長さんを象徴しているとおもいました。こうやって何もしていない人がポコって打つんだからね、天才ですね」とたたえました。

一方試合は日本ハム打線に3本塁打を打たれるなど1-8で敗戦。「みんなスイングをどんどんしていたし、いいところもあったんだけど、日本ハムのバッターを見習うことが多いなと見ていました。打席の中でやっぱりみんな振れているなと」とコメントしました。

この日の長野さんのプレーを見て「生き様じゃ無いけどこうやって終われる人はなかなかいないので、若い選手も将来的にそうなれるように頑張ってもらいたいです」と語りました。