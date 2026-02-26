カフェコムサ宇和島フェア開催♡旬の柑橘を味わう華やかな限定ケーキ

アートのような美しいフルーツケーキで人気の「カフェコムサ」では、2026年3月15日(日)～4月10日(金)まで「宇和島フェア」を開催。愛媛県宇和島市の農園で大切に育てられた柑橘を贅沢に使い、旬の味わいを楽しめる特別なケーキが登場します。創業30周年を迎えたカフェコムサが、生産者の想いとともに届ける華やかな限定ケーキ。みずみずしい柑橘の魅力を存分に味わえるフェアに注目です♡

宇和島の柑橘を味わうケーキ

愛媛県宇和島市CORLEOFARM産「清見オレンジ」のシナモンクラムのケーキ

価格：1,200円(税込)/1ピース

甘みが強く程よい酸味の「清見オレンジ」をふんだんに使用し、シナモンクラムと合わせて仕上げたケーキ。

果汁たっぷりの清見オレンジとシナモンの香りが広がる、爽やかな味わいが楽しめます。（ベース：フロマージュブラン）

愛媛県宇和島市YAMAUCHIFARM産「ブラッドオレンジ」とキャラメルチョコクリームのケーキ

価格：1,200円(税込)/1ピース

濃厚な甘みとたっぷりの果汁が特徴のブラッドオレンジを使用。キャラメルチョコクリームと組み合わせた、コクのある味わいが魅力です。（ベース：マスカルポーネ）

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とろけるせとかのショート

愛媛県宇和島市YAMAUCHIFARM産「せとか」のショートケーキ

価格：1,400円(税込)/1ピース

宇和島フェアでは、柑橘の王様とも呼ばれる「せとか」を使った贅沢なショートケーキも登場します。

みずみずしくとろけるような食感が特徴の「せとか」をたっぷり使用。ふんわりスポンジと生クリームと合わせ、素材そのものの美味しさを存分に楽しめる一品です。

生産者の想いをケーキに

カフェコムサでは、日本各地の農園を訪れ、生産者の想いや土地の魅力をケーキで表現することを大切にしています。

今回のフェアでは、チーフパティシエ水野シェフが宇和島の農園研修で感じた自然の恵みや柑橘の成長の姿をデザインに反映。

生産者が愛情を込めて育てた柑橘の魅力を、華やかなアートケーキとして表現しました。

宇和島の太陽と大地の恵みを感じる、30周年記念にふさわしい特別なケーキに仕上がっています。

※フルーツの入荷状況により、デザインが異なる場合があります。

春だけの特別な味わい

カフェコムサの宇和島フェアでは、清見オレンジやブラッドオレンジ、せとかなど愛媛県宇和島市の柑橘を使った特別なケーキが登場。旬のフルーツの美味しさを活かした華やかなケーキは、春のカフェタイムをより特別なものにしてくれます。期間限定のフェアなので、柑橘好きの方はぜひこの機会に味わってみてください♡