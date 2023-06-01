「まじか」「悔しい」土曜夜、欧州から届いた“公式発表”にSNSざわつく「まだ無理か」「心配なんだけど」

「まじか」「悔しい」土曜夜、欧州から届いた“公式発表”にSNSざわつく「まだ無理か」「心配なんだけど」