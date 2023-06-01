「まじか」「悔しい」土曜夜、欧州から届いた“公式発表”にSNSざわつく「まだ無理か」「心配なんだけど」
３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷したブライトンの三笘薫は、14日のサンダーランド戦でメンバー外となった。
前日会見で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーについて、「それほどひどい状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだ」と説明していた。
怪我をしているわけではなく、痛みが残っているだけとのことで、メンバー入りも期待されたが、今節の出場は見送られた。
土曜日の夜、ブライトンの公式SNSから先発とベンチ入りメンバーが発表され、三笘の欠場が判明すると、SNS上では次のような声が上がった。
「ベンチ外まじか」
「まだ無理か」
「いないんかーい」
「これは仕方ない」
「今節はそれでいい」
「いないの悔しい」
「いないかー まあ仕方ない！」
「正直ちょっと寂しいけど、無理は絶対ダメだよな」
「ゆっくり休んでおくれ」
「怪我じゃないけど痛みがあるってなんか微妙な表現で逆に心配なんだけど...」
次節のリバプール戦で復帰できるか。日本代表への招集とともに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
前日会見で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーについて、「それほどひどい状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだ」と説明していた。
怪我をしているわけではなく、痛みが残っているだけとのことで、メンバー入りも期待されたが、今節の出場は見送られた。
土曜日の夜、ブライトンの公式SNSから先発とベンチ入りメンバーが発表され、三笘の欠場が判明すると、SNS上では次のような声が上がった。
「まだ無理か」
「いないんかーい」
「これは仕方ない」
「今節はそれでいい」
「いないの悔しい」
「いないかー まあ仕方ない！」
「正直ちょっと寂しいけど、無理は絶対ダメだよな」
「ゆっくり休んでおくれ」
「怪我じゃないけど痛みがあるってなんか微妙な表現で逆に心配なんだけど...」
次節のリバプール戦で復帰できるか。日本代表への招集とともに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン