◆オープン戦 巨人 １―８ 日本ハム（１４日・東京ドーム）

日本ハムの進藤勇也捕手（２４）が、筑陽学園（福岡）の先輩である巨人・長野久義氏への感謝の思いを語った。長野氏の引退試合に８回の守備から途中出場。その回の２死から長野氏が代打で登場し、マスク越しに先輩の最終打席を見届けた。「教わった監督さんも一緒で、その先輩がここに立っていて、本当に人の繋がりってすごいなと思いましたし、感動しました。本当に良かったです」と、感慨深く振り返った。

長野氏に初めて会ったのは、自身が高校２年で神宮大会出場時の品川プリンスホテルの食事会場だった。「直々に差し入れをくださって、選手みんなに挨拶をしていただいて、ものすごいスターのプロ野球選手が高校生に直々に会いに来て、ここまでするんだなって思って」。春のセンバツ甲子園出場を決めた際には、チーム全員に冬用のウェアの差し入れがあったといい、当時の鮮烈な記憶を振り返った。

長野先輩の背中から人間性の重要さを再認識させられた。「高校野球の時に、江口監督に野球の技術だけじゃなくて、人間性を、人として成長しないといけないっていうことをずっと言われていたので、長野さんが来た時に、こういうことを指導してくださっているんだなと改めて感じました」。筑陽学園の現役選手はヤクルト・西館と２人だけとなったが、教えを継承し、長野氏の背中を追いかけていく。