◆オープン戦 巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）

楽天がなんでハワードを出したのか不思議だよな。巨人の新外国人投手３人の中で一番まとまっている。

何よりコントロールがいい。右打者の外角低めにバチッと決められる外国人投手は珍しいぞ。カーブもいいし昔、巨人にいたマイコラスを思い出したね。真っすぐの制球がいいからカーブやチェンジアップと、いろんな球で打ち取ることができるんだ。

初回にレイエスに打たれた２ランは不用意に投げた高めの失投だけど、３回の２打席目は３球連続のストレート勝負。２ストライクからの３球目は、ズバッと内角へ。岸田のサインらしいが、アメリカではストライクに取ってはくれないコースだよ。でも日本のゾーンを知っているからこその配球で、そこに投げる制球力があるということさ。三振をたくさん取るタイプではないにせよ、四球で自滅することはないだろうし、安定感があってベンチは使いやすい。ローテには十分入ってくるし、勝てるよ。

２番手のマタはスピードもあるし、変化球も悪くない。ただ捕手のいいなりに投げるのではなくて、試合前にしっかりと話し合い、組み立ての準備をしてほしいね。

最後に…長野に「ご苦労さん」と言っておきたい。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）