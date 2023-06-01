NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に再登場した吉沢亮は、ヘブン（トミー・バストウ）の唯一無二の友人として生活の手助けをして、トキ（髙石あかり）とともにコミカルな会話を繰り広げた錦織の姿ではなかった。ふっくらとした顔つきも病に侵されて痩せこけており、観ているこちらも心配になってしまうほどだった。

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役作りのために13キロの減量を行ったという吉沢のストイックな姿勢は一旦、脇に置いておく。本当に見るべきものは、錦織の生き様としてすべて映像に映し出されていたからだ。生気を失ったような乾いた表情も、陰る瞳に滲ませる一抹の寂しさも、吉沢がこれまで錦織という人物をチャーミングに演じてきたからこそ生まれる心苦しさだった。ひとつの場面に滲ませる感情表現と熱量を伴ったこの芝居が、吉沢の真骨頂といえるだろう。

第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の第115話は、ヘブンを思う錦織の気持ちが満ち満ちた回だった。「雨清水八雲」という日本名を授かったヘブンが、松江の橋から望める朝靄を前にしても感情が動かず、うろたえる姿を目の前にして、錦織は冷静に彼の作家としての状態を言い当てる。その言葉と眼差しは想像以上にひんやりと冷たかった。

しかし、ヘブンが薄々感じていた不安や、見て見ぬふりをしていた違和感をズバズバと指摘する錦織の言動には、徐々に彼を思うがゆえの愛が滲み出していく。実際、錦織の淡々とした言動はヘブンの執筆活動を焚きつけるためのものであり、リテラリーアシスタントとしての最後の役目でもあった。吉沢はこれまで演じてきた錦織という人物の人生を背負いながら、ヘブンに対する並々ならぬ感情をあの一幕に閉じ込めたのだ。最後にヘブンから送られた『東の国から』の献辞を愛おしそうに見つめる錦織を目の当たりにしたとき、最初にトキと出会ったときのおかしみのある会話や、授業中にヘブンから英語で愚痴を言われたときのなんとも言えない表情が脳裏に浮かんだ。まさに吉沢が誠意を持って向き合った錦織の最後の灯火が、儚くも美しく観ている人の心に刻まれた瞬間だった。

■吉沢亮が『国宝』で観る者を釘付けにした女型の芝居 NHK連続テレビ小説『なつぞら』（2019年度前期）やNHK大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）で役柄が抱くまっすぐな志を体現したかと思えば、映画『銀魂』（2017年）や『ババンババンバンバンパイア』（2025年）など、コメディ作品でもその演技力を存分に発揮する。『キングダム』（2019年～）の嬴政や『東京リベンジャーズ』（2021年～）の佐野万次郎など、漫画原作の人気キャラクターに抜てきされた際も、ほとんど異論が出なかったと記憶している。アクションからコメディまで、凛々しい顔立ちで振り幅のある役柄を演じてきた吉沢だからこそ、これほど胆力が必要な役柄を任せられる存在になった。

そして、彼の振り幅のある芝居が大きな舞台で輝き放ったのが2025年だった。もはや前置きなど必要のない大ヒットを記録した映画『国宝』では、主演として主人公・喜久雄の壮絶な半生を生き抜き、板の上では生来の女型として、観ている人の目を釘付けにするような芝居を幾度となく披露する。舞台裏では生涯のライバルとなる俊介を演じる横浜流星と生々しい衝動をぶつけ合う姿は、華々しい光を浴びる艶やかな姿と表裏一体となって、喜久雄の研ぎ澄まされた美しさを際立たせていた。第49回日本アカデミー賞では『国宝』で最優秀主演男優賞を受賞したことが発表されたが、多くの部門で最優秀賞を受賞した本作の偉業は吉沢なくしては成し得なかっただろう。

さらに、授賞式を目前にして、7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』が7月17日公開されることも決定。吉沢が演じる嬴政は、のちに秦の始皇帝となる王であり、主人公・信（山粼賢人）とともに中華全土の統一を目指すキャラクター。すでに4作もの実写映画が制作され、その人気を確固たるものにしているシリーズであり、吉沢演じる嬴政の威風堂々とした立ち振る舞いも作品を重ねるたびに成熟している。

今回の新作で描かれるのは、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」。本作がシリーズの集大成となる出来栄えになるかどうかの命運を握っているのは、間違いなく吉沢亮の芝居だ。その言葉が過言ではないほど、彼には物語の重大なカギを握る場面が待ち受けている。吉沢の背中にのしかかる重圧を筆者が想像できるはずもないが、2026年も引き続き、魂を擦り減らすような彼の芝居を目に焼きつけることになるはずだ。（文＝ばやし）