リーグ・アン 25/26の第26節 アンジェとニースの試合が、3月15日03:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、アミン・スバイ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはケビン・カルロス（FW）、カイエル・ブダーシュ（MF）、チャールズ・ファンフート（MF）らが先発に名を連ねた。

21分、アンジェが選手交代を行う。カルレンス・アルカス（DF）に代わりエマニュエル・ビウムラ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

62分、ニースは同時に3人を交代。ケビン・カルロス（FW）、チャールズ・ファンフート（MF）、カイエル・ブダーシュ（MF）に代わりセペ・エリー・ワイ（FW）、ソフィアン・ディオプ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）がピッチに入る。

63分、アンジェは同時に2人を交代。ピエリック・カペル（MF）、ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）に代わりルイス・ムートン（MF）、プロスペル・ペテ（FW）がピッチに入る。

65分に試合が動く。ニースのセペ・エリー・ワイ（FW）のアシストからメルビン・バール（DF）がゴールを決めてニースが先制。

79分、アンジェは同時に2人を交代。エマニュエル・ビウムラ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）に代わりハロウナ・ジビリン（FW）、ダン・シナト（DF）がピッチに入る。

79分、ニースが選手交代を行う。ダンテ（DF）からユスフ・エンダイシミエ（MF）に交代した。

84分、ニースが選手交代を行う。モルガン・サンソン（MF）からジブリル・クリバリ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+6分ニースに貴重な追加点が入る。ジョナタン・クラウス（DF）のアシストからセペ・エリー・ワイ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ニースが0-2で勝利した。

なお、アンジェは50分にウスマン・カマラ（MF）に、またニースは60分にケビン・カルロス（FW）、80分にジュマ・バー（DF）、90+4分にエフバン・ディウフ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 05:10:59 更新