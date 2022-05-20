◇春季高校野球 東京都大会1次ブロック1回戦 海城 19−0 足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科（2026年3月14日 日野）

春季高校野球の東京都大会1次ブロックが14日、全国のトップを切って開幕。今春から導入された指名打者（DH）制を使った公式戦がスタートした。海城は「6番・DH」で出場した西川宙（じょう＝3年）が、初回に“DH初打席”でランニング2ランを放つなど、19―0で5回コールド勝ち。全国大会では19日に開幕する第98回選抜大会（13日間、甲子園）から採用される。

【記者の目】現場から待望論が出ていたDH制が上々のスタートを切った。気温30度超が続く夏は、より投手の負担減に貢献し「10人目の選手」の活躍が続くだろう。

課題もある。好投手を複数人そろえる強豪私立と異なり、選手層が薄い公立校などは、DH制の使用をためらう可能性がある。もし、先発投手がDHを兼ねる「大谷ルール」で出場した場合、降板後は再登板できない。序盤にリードしたが終盤に反撃されて一転、接戦になる可能性がある際は、再登板のカードは残しておきたい。打力のある投手の場合は、DH制を採用せず投手を打順に入れる方が安全だ。「大谷ルール」は160試合以上あるメジャーでは成り立つが、一発勝負の高校野球とは相性が悪い。海城・梶徹監督は「DHは（今後）使わない可能性もあります」と慎重な姿勢を示した。現場に即した「再登板可能の大谷ルール」の特別規則制定も、一考の余地はあるかもしれない。

タイブレーク制、7回制導入の議論など、改革を進める近年の高校球界。導入後も課題に向き合い、より良い制度となることが重要になる。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）