（1万人に感謝/）（サンドーム福井公演/） 人気音楽グループ「XG」が14日、サンドーム福井でライブを行った。2月にグループのプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕後、初の公演。前日13日にはコカインを使用した疑いで再逮捕された。事件による影響が心配されたが、メンバーはステージをやり遂げた。

ライブ最終盤。大歓声の中、HARVEY（23）は「改めてALPHAZ（アルファズ、ファンの呼称）の愛を感じることができて本当に幸せ」と感謝を伝えた。アンコールの最後に選ばれたのは、「JUST STAND UP！」。XGが練習生の時から歌い、ファンとの絆を再確認するために福井公演から追加された曲。HINATA（23）は「皆さんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます」と力強く語り、真っすぐ前を見据えた。

酒井容疑者はオーディション段階からXGを育成してきたグループの“生みの親”。約5年間の育成期間を経て、22年にデビュー。2度の世界ツアーを敢行するなど、グローバルに活躍するアーティストに成長させた。だが先月23日未明、愛知県内のホテルでコカイン1袋を所持したとして現行犯逮捕。前日22日に行われたXGの名古屋公演にも同行しており、ファンの間でも動揺が広がっていた。

それでも、XGの世界ツアーは予定通り継続が決まった。この日集まった約1万人はメンバーを応援しようと、熱のこもったエールを送った。その声援に応えるように、メンバーは一糸乱れぬダンスや歌声で魅了し、「HYPNOTIZE」など全24曲を披露。最後は全員で「ALPHAZ大好き！」と満面の笑みで叫び、ライブを結んだ。 （小田切 葉月）