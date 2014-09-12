◇U―NEXT BOXING.5 WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 正規王者ノックアウト・CP・フレッシュマート《12回戦》同級2位・岩田翔吉（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われ、WBC世界ライトフライ級2位の岩田翔吉はリミットの48・9キロで一発クリアした。WBC王者ノックアウトとの身長差は11センチ。体格で劣る相手を気遣う余裕も見せるなど、約1年ぶりの世界王者返り咲きへ自信をのぞかせた。

小柄な王者を見下ろすようにフェースオフを終えた岩田が思わず本音を漏らした。「自分のパンチを受けて耐えられるのかな」。これまで中谷潤人がバンタム級初戦で13センチ低い王者と対戦したこともあったが、ライトフライ級では異例の身長差。「生物的な強さを感じる」と話した前日から手のひら返しとなったが「小さい相手は慣れている。問題ない」と闘志を高めた。

王者を気遣うのも自信の表れ。従来より長い約1カ月半前から減量を開始し「1年前とは比べものにならない」と万全の状態に仕上がった。昨年3月に王座から陥落して以降は、強打頼みではなく足を使う新スタイルも習得。「ラウンドごとに削っていく」と王座返り咲きへ自信をのぞかせた。

来月3日には元世界王者の谷口が統一王者サンティアゴに挑戦するなど、4団体のベルトが一気に動く可能性もある。「シンプルに負ければ終わりだし、勝てば道が開ける」と崖っ縁を強調した上で「この4カ月間つくり上げてきた自信がある」。世界戦線に生き残り、階級をけん引する存在に名乗りを上げる。